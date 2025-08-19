晴時多雲

娛樂 最新消息

旅遊網紅放天燈挨罰4萬元 志玲姊姊也踩誤區

林志玲去年50歲生日當天，一家三口前往十分，將寫滿願望的天燈冉冉升空。（翻攝自微博）林志玲去年50歲生日當天，一家三口前往十分，將寫滿願望的天燈冉冉升空。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅遊網紅「菜苔苔與菜生生」日前帶家人前往十分老街，為了拍攝影片與全家福，在業者引導下，一家四口走到鐵軌上放天燈。這看似浪漫的畫面，卻因違反《鐵路法》第57條規定，遭民眾檢舉。有網友質疑，去年林志玲歡度50歲生日，也到平溪放天燈，一家三口踩在鐵軌上，是否也該罰？

旅遊網紅到十分老街放天燈，因違規侵入鐵路遭檢舉，全家遭開罰4萬元。（翻攝自臉書）旅遊網紅到十分老街放天燈，因違規侵入鐵路遭檢舉，全家遭開罰4萬元。（翻攝自臉書）

根據《鐵路法》規定，行人或車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道等非供公眾通行的場所。「菜苔苔與菜生生」這一家人因觸法，每人各被開罰1萬元，總計4萬元的罰單。事後，網紅發布道歉影片，坦承疏忽，並以自身經驗提醒大眾，即使只是短暫停留5秒鐘，也屬於違法行為，千萬不要以身試法。這起事件讓許多人驚覺，原來在鐵軌上放天燈是違法的。

網友質疑，同樣是放天燈，台灣第一名模林志玲去年50歲生日當天，她的日本老公AKIRA特地帶著她和兒子前往十分，一家人將寫滿願望的天燈冉冉升空，還將這幸福的畫面分享到社群媒體，這舉動是否也該罰？

新北市平溪區天燈施放美景獨特，卻也衍生公共安全危害與環境污染。（新北市觀旅局提供）新北市平溪區天燈施放美景獨特，卻也衍生公共安全危害與環境污染。（新北市觀旅局提供）

根據現行《鐵路法》第57條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。若影響鐵路行車安全情節重大，罰鍰還會提高到5萬元以上10萬元以下，且要是害人重傷或死亡，罰鍰10萬元起跳，最高可能挨罰50萬元。

平溪十分老街的天燈文化聞名國際，吸引了大量遊客，老街拚觀光卻沒配套，讓遊客踩誤區。發出裁罰的鐵道局指出，現行遊客於平溪等軌道施放天燈或拍照已違反鐵路法，若接獲鐵路警察移送案卷，還是會持續辦理裁處作業。交通部觀光署及鐵道局則表示將會加強宣導，並研議相關修法，以兼顧觀光發展與公共安全。遊客們在欣賞美景、體驗文化的同時，也應遵守規範，選擇合法的地點放天燈，才能享受安全又美好的旅程。

