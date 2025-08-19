祖雄「粉紅家庭」迎變局 佳娜突鬆吐懷男寶心聲

祖雄（中）、佳娜（左）與女兒內內拍攝溫馨寫真。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕馬來西亞男星戴祖雄和烏克蘭女星佳娜結婚後，於2024年初生下女兒「內內」，今年4月底更宣布懷第二胎好消息。今（19）日祖雄在社群上曬出多張與家人的溫馨寫真照，並分享將迎來兒子「季季」的心情。

佳娜提到自己到現在還不敢相信我即將要當一個小男孩的媽媽，「會有這麼大的反應是因為我只有一個妹妹，是在女生宿舍長大，沒有太多跟小男生接觸的經驗！」也說看到身邊有男寶的媽媽都說帶男寶比帶女寶累很多，「但可能這就是上帝給我的挑戰，要讓我的生命體驗更多，成長更多，現在我很期待季季的到來，我會努力成為一個女兒跟一個兒子的媽媽！」

祖雄（中）、佳娜（左）與女兒內內拍攝溫馨寫真。（翻攝自臉書）

祖雄則說自己是在三兄弟長大的家庭，自然不會對有兒子有排斥，但從有女兒內內開始，家中的東西幾乎都是粉紅色的，「佳娜也三不五時會發有三個女生，四個女生的家庭reels給我看，好像這樣的粉紅家庭也很不錯！而屬於男生的那種漫威電影，打電動的日子也漸漸離我漸行漸遠....但有了季季這一切希望好像又重燃！」

祖雄直呼很期待帶著季季去體驗各種運動，「希望這個小男生的骨子裡有跟爸爸一樣的對運動的熱血與瘋狂！我很愛這樣的多元化的家庭，我愛我的太太佳娜，也會用盡全力愛護我們一起生下的這一對姊弟倆，好期待！」

