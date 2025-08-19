晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Matzka曝光七夕情人節計畫 NBA球星也來了

Matzka邀請大家七夕夜嗨翻桃園珍珠海岸國際音樂節。（桃園市政府提供）Matzka邀請大家七夕夜嗨翻桃園珍珠海岸國際音樂節。（桃園市政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日於竹圍漁港盛大登場，Matzka將在29日七夕情人節當天和前輩動力火車接力上台，談到七夕，Matzka害羞表示：「我都是後知後覺、另一半提醒才知道今天情人節的那個，儀式感沒有那麼重，可能就是跟太太去吃頓飯。」

他和老婆育有兩個女兒，隨著她們逐漸長大，好奇Matzka能接受女兒幾歲可以過情人節？他想了想說：「以我的標準，應該是要到大學的時候。」那他自己第一次情人節是何時？Matzka說：「好像高中哎，哈哈哈哈哈⋯⋯我自己的經驗，所以覺得大學才比較剛好，但是對現在的年輕人來說好像不是這樣。」

Matzka邀請大家七夕夜嗨翻桃園珍珠海岸國際音樂節。（桃園市政府提供）Matzka邀請大家七夕夜嗨翻桃園珍珠海岸國際音樂節。（桃園市政府提供）

記者會上Matzka獻唱了《歡迎回家》，表示：「這是一首比較溫暖的歌曲，因為七、八月份我們的部落、花東很多地方都在辦年祭，這首歌就是在講年祭的一些事情，希望大家不管在多遠，家永遠是你最溫暖的地方，我希望這個氛圍可以帶到這次的音樂節。」

他特別提醒要來參加桃園珍珠海岸國際音樂節的粉絲朋友，一定要做好防曬防暑的準備：「台灣的夏天陽光非常充足，頭頂有太陽，照到海上的光又反射，等於有兩個太陽在照你，巨熱！所以大家要做好準備，也帶上最大的熱情跟太陽比拚！」而他也會多介紹一些新專輯的歌曲給大家：「可能以往大家對我的印象就是雷鬼，但其實我有很多喜歡的音樂風格，這次就比較多非洲的元素。」

音樂節將以3大舞台呈現：「珍珠國際」主舞台分別由動力火車、韓團「KARD」、本土天團「玖壹壹」擔任每日壓軸，其他還包括宇宙人、血肉果汁機、理想混蛋等共20組歌手。

除了超強音樂卡司，「海岸熱血」舞台還將舉行熱血三對三籃球賽事，兩位NBA球星-紐約尼克隊Karl-Anthony Towns及洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard將專程來台與粉絲互動，因為桃園是台灣的國門，每年有超過四千萬人次從桃園機場進出，希望讓世界看到台灣、聽見桃園的聲音。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中