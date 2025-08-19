Matzka曝光七夕情人節計畫 NBA球星也來了

Matzka邀請大家七夕夜嗨翻桃園珍珠海岸國際音樂節。（桃園市政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日於竹圍漁港盛大登場，Matzka將在29日七夕情人節當天和前輩動力火車接力上台，談到七夕，Matzka害羞表示：「我都是後知後覺、另一半提醒才知道今天情人節的那個，儀式感沒有那麼重，可能就是跟太太去吃頓飯。」

他和老婆育有兩個女兒，隨著她們逐漸長大，好奇Matzka能接受女兒幾歲可以過情人節？他想了想說：「以我的標準，應該是要到大學的時候。」那他自己第一次情人節是何時？Matzka說：「好像高中哎，哈哈哈哈哈⋯⋯我自己的經驗，所以覺得大學才比較剛好，但是對現在的年輕人來說好像不是這樣。」

記者會上Matzka獻唱了《歡迎回家》，表示：「這是一首比較溫暖的歌曲，因為七、八月份我們的部落、花東很多地方都在辦年祭，這首歌就是在講年祭的一些事情，希望大家不管在多遠，家永遠是你最溫暖的地方，我希望這個氛圍可以帶到這次的音樂節。」

他特別提醒要來參加桃園珍珠海岸國際音樂節的粉絲朋友，一定要做好防曬防暑的準備：「台灣的夏天陽光非常充足，頭頂有太陽，照到海上的光又反射，等於有兩個太陽在照你，巨熱！所以大家要做好準備，也帶上最大的熱情跟太陽比拚！」而他也會多介紹一些新專輯的歌曲給大家：「可能以往大家對我的印象就是雷鬼，但其實我有很多喜歡的音樂風格，這次就比較多非洲的元素。」

音樂節將以3大舞台呈現：「珍珠國際」主舞台分別由動力火車、韓團「KARD」、本土天團「玖壹壹」擔任每日壓軸，其他還包括宇宙人、血肉果汁機、理想混蛋等共20組歌手。

除了超強音樂卡司，「海岸熱血」舞台還將舉行熱血三對三籃球賽事，兩位NBA球星-紐約尼克隊Karl-Anthony Towns及洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard將專程來台與粉絲互動，因為桃園是台灣的國門，每年有超過四千萬人次從桃園機場進出，希望讓世界看到台灣、聽見桃園的聲音。

