桃市府攜手派偉俊 打造城市主題曲《After Landing》

桃園城市主題曲《After Landing》，由新生代創作歌手派偉俊作詞作曲。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府今（19）日於市立圖書館總館舉行《After Landing》桃園城市主題曲發表會，歌曲由周杰倫子弟兵、新生代創作歌手派偉俊作詞作曲，「小派」亦親自出席發表會，與外界分享為桃園量身打造的原創音樂作品。

派偉俊表示，為了完成這首作品，自己特別走訪桃園各地，過去曾與朋友騎乘單車探索城市角落，也經常自桃園國際機場啟程，便以《After Landing》命名，象徵旅人從桃園展開冒險。

桃園城市主題曲《After Landing》以「尋寶」為主軸，串聯桃園各大景點。（桃市府提供）

派偉俊提到，這首作品將桃園的景色、美食與故事交織，帶領聽眾展開一段驚喜不斷的尋寶之旅，歌詞亦巧妙融入「桃園好讚」的藏頭詩，致敬這座充滿活力的城市，也歡迎大家一同出席首屆「珍珠海岸國際音樂節」，屆時自己除了會在現場演唱《After Landing》，也有其他歌曲搭配演出。

新聞處長羅楚東表示，《After Landing》具備3大亮點，包含由派偉俊親自創作與演唱，展現桃園專屬的音樂風貌，MV則實地前往桃園多處知名景點取景，完整呈現桃園城市魅力。

觀光旅遊局長陳靜芳表示，《After Landing》呈現了桃園的自然風光與文化底蘊，MV場景令人耳目一新，歡迎民眾跟著派偉俊的腳步，親自走訪並探索桃園之美，而桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場。

新聞處表示，歌曲以「尋寶」為主軸，串聯石門水庫、大溪老街、宇內溪溫泉戲水區、草漯沙丘與觀新藻礁等景點，全曲採中板速率R&B曲風，旋律輕盈、氛圍悠然，展現桃園自在的生活步調，《After Landing》除已於YouTube桃園事頻道上架，亦將透過音樂節等活動現場演出，拉近與市民的距離。

