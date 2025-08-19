晴時多雲

娛樂 最新消息

姚采穎淚憶家中植物人 籲各界支持用一頓飯守護公益

藝人姚采穎（左1）擔任創世基金會公益代言人，她一想到自己的舅舅以前也是植物人，曾臥床很長一段時間，心中情緒翻騰、頓時眼眶泛淚。（創世基金會提供）藝人姚采穎（左1）擔任創世基金會公益代言人，她一想到自己的舅舅以前也是植物人，曾臥床很長一段時間，心中情緒翻騰、頓時眼眶泛淚。（創世基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕藝人姚采穎擔任創世基金會公益代言人，她一想到自己的舅舅以前也是植物人，曾臥床很長一段時間，心中情緒翻騰、頓時眼眶泛淚，今（19日）也到創世安養院學習翻身、拍背等日常照護，與木工歌手陳思瑋一同呼籲各界，支持公益，用一頓飯的時間，守護植物人。

創世基金會邀請姚采穎、陳思瑋擔任公益代言人，並請2人學習示範如何照顧植物人，光是日常照護，從翻身、擺位、下床活動到洗澡，每個動作對植物人與照護者都是挑戰，更潛藏著受傷風險。

藝人姚采穎學習如何替植物人翻身、拍背等日常照護技能。（創世基金會提供）藝人姚采穎學習如何替植物人翻身、拍背等日常照護技能。（創世基金會提供）

姚采穎表示，其實我舅舅以前也是臥床滿長一段時間，內心百感交集，同理家屬難過：「一個植物人一整個家庭都很辛苦」，尤其一些照護動作，一天要重複10次以上，真的不容易，盼透過公益活動，協助更多需要的植物人或植物人家庭。

陳思瑋也說，自己有家人癌症，在移位的過程非常有感，深知照顧的不容易，照顧者日復一日長期的愛，但稍有不慎恐讓被照顧者受傷，盼社會發揮人飢己飢、人溺己溺愛心，感動自己、感動大家。

創世為募集「懸吊式電動移位設備」，提升照護品質與安全，預計舉辦「永續星行動公益餐會」，但目前認桌率不到3成，數聯資安公司率先認助，該公司營運長楊淑宏說，因為植物人是一個身障完全沒辦法動，且頸椎柔軟、很怕受傷，創世願花大心大愛來做此事，非常希望大家共襄盛舉，自己也再樂捐2桌。

點圖放大body

