「電鍋殺夫案」搬上檯面 天心犧牲演遺體全場被逼哭

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇場新戲《我們六個》開播話題不斷，短短上檔半個月，網路總點閱已飆破3200萬次，勇奪Google影視熱搜榜第一名。電視收視表現同樣驚人，單集最高每分鐘收視率達1.15，YouTube直播也吸引超過1.2萬人同時觀看，熱度直逼商業大戲。

這部作品之所以引發強烈討論，不只是因為卡司堅強，更因背後改編自社會矚目的「李月桂電鍋殺夫案」。真實案件中，正室郭富美1984年慘遭潑燙不治，20年後丈夫又被小三以電鍋砸死，事件曾轟動全台。劇組將這段沉重歷史轉化為戲劇，並聚焦於六名孩子面對家變的情感創傷。

天心在劇中飾演盲眼的郭富美，第七集慘遭熱水燙傷不治，劇組釋出花絮可見，天心親自上陣詮釋遺體戲碼，化妝師細膩描繪燙傷痕跡，讓現場氛圍瞬間凝結，連同劇演員都忍不住眼淚直流。最催淚的場景落在太平間，富美離世後，六個孩子與馬志翔飾演的父親情緒全面爆炸，壓抑多時的怨與痛一次釋放。馬志翔在片場更主動指導後輩，和劇中飾演大女兒的游珈瑄說：「盡量打我沒關係！」也叮嚀年輕演員要「學會儲存能量，不要被情緒掏空」。

