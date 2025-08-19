晴時多雲

簽名、合照、擊拳！《角頭－鬥陣欸》女粉絲生日收「限定福利」

《角頭 —鬥陣欸》西門掃街，全體演員總動員。（曼尼娛樂提供）《角頭 —鬥陣欸》西門掃街，全體演員總動員。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》今（19）集結「北館」人氣團體「五虎將」全員集合，以及黃騰浩、張懷秋、黃鐙輝、吳念軒、阿Ben白吉勝、嘎嘎潘俊佳在西門町舉辦掃街、見面會暨首映，沿路吸引大批粉絲簽名、合照，現場熱鬧滾滾。

掃街隊伍由西門町電影街繞行至捷運六號出口「角頭牌樓」，眾人和粉絲擊拳相約上映日8月21日起「該出手了」，讓平日午後的西門町熱血沸騰，打響暑假國片最強聲勢。

黃騰浩（中）和女粉絲自拍。（曼尼娛樂提供）黃騰浩（中）和女粉絲自拍。（曼尼娛樂提供）

不少陪伴《角頭》多年的鐵粉們早早到場迎接，新一代角頭大魔王「阿標」黃騰浩遇到從小看到大跟隨多年的粉絲，「蠍子」張懷秋沿路則狂吸許多民眾尖叫，許多角頭粉絲以角色名「蠍子」稱呼他，還用最新電影金句打招呼，讓他受寵若驚。

作為喜感擔當的「北城搞笑雙寶」的「憨春」陳萬號、「電火」大愷吳長愷，以及頗具個性的林道禹都有粉絲，感受到角頭粉絲滿滿的人情味，氣氛熱鬧又溫馨。

鄭人碩（左）親切和粉絲擊掌。（曼尼娛樂提供）鄭人碩（左）親切和粉絲擊掌。（曼尼娛樂提供）

見面會上，台上演員一一提問抽點搶答的幸運觀眾，高捷更出題要大家記住上映日8月21日，吳念軒則突然出招，詢問台下是否有生日碰上上映日的粉絲？果真有一名幸運女粉絲舉手受邀上台「領獎」，最後推派鄭人碩送上香吻，現場陷入高潮。

《角頭－鬥陣欸》上映首日，全體演員兵分三路，確定前往台北信義威秀影城、台中老虎城威秀影城、高雄大遠百威秀影城舉辦「一日店長」回饋粉絲，更將北、中、南三地連線直播，邀請全台粉絲搶在首日進戲院看電影。

另外，8月22日（五）前往高雄大遠百威秀、高雄岡山秀泰影城、台南南紡威秀影城；8月23日（六）前往嘉義秀泰影城、台中文心秀泰影城；8月24日（日）前往新竹巨城威秀影城、桃園中壢星橋國際影城，全台見面會皆為免費參加，活動前現場將發放號碼牌，前100位幸運觀眾憑所在影城全台據點之電影票，可與《角頭》明星大合照一次，並獲得《角頭》限量聯名周邊商品。

