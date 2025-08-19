房產超過費玉清？ 張信哲露面全說了：可以全部帶走

張信哲舉辦搶聽會。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「情歌王子」張信哲今天舉辦新專輯《屬於》分享會，這是他出道至今的第34張專輯，預算斥資超過數千萬，他受訪招認「還沒算」，不敢確認到底花了多少錢。

出道超過36年，張信哲依舊全心投入歌唱事業，對於每次發片都狠砸大錢，他完全不手軟，「所以我才要那麼努力地繼續去唱（舉辦巡演）啊。」為了繼續燒錢發片，早已經財富自由的他，在台北跟北京都有置產，被笑虧房產驚人超過「小哥」費玉清，他卻謙稱未來沒打算再買新房，「我的不動產就是我的專輯，全部都可以直接帶走。」

張信哲推出全新專輯《屬於》。（潮水音樂提供）

張信哲談到，《屬於》刻意走出情歌舒適圈，嘗試多元曲風，包括與新生代樂團理想混蛋合唱新歌《共犯》，主唱雞丁也特別現身活動。

張信哲透露，為了跟理想混蛋合作，有先跟團員相約吃飯，而他起初收到合作的歌曲並沒有太滿意，總共退了三次貨，「我要慢慢地打開他們的心結，本來的歌還是有張信哲情歌的感覺，不只是雞丁，其他團員也有寫歌。」認為退貨不是一件壞事，就是個磨合的過程。

張信哲也預告，這次的新專輯，起初可能會讓許多粉絲無法適應，「對於習慣張信哲的聽眾來說，可能會有一些不舒適感，這也是我刻意想要傳達的過程，如果沒辦法剝掉標籤的話，肯定會遇到很多卡點跟不舒服。」

