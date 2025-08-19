晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

屈中恆赴中宣傳遭嗆「吸毒劣跡藝人」 李興文千字文雪中送炭

導演賴聲川（中）到中國宣傳舞台劇《寶島一村》，現場有人質疑屈中恆（右）為劣跡藝人。（翻攝自微博）導演賴聲川（中）到中國宣傳舞台劇《寶島一村》，現場有人質疑屈中恆（右）為劣跡藝人。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇導演賴聲川近日攜手屈中恆、那維勳、文章、司雯等人合作舞台劇《寶島一村》，13日在北京舉辦宣傳活動，卻在現場發生插曲，有觀眾當眾質問賴聲川為何要用曾涉毒的屈中恆，讓氣氛一度尷尬。面對外界爭議，屈中恆的好友李興文今雪中送炭，發文聲援，寫下上千字長文，替好友加油打氣。

李興文開頭便以「人在江湖飄，哪有不挨刀」勉勵屈中恆，直言好友正站在風口浪尖，承受來自各方壓力與質疑，但他相信屈中恆早已一步一腳印努力彌補過去的錯誤，也虔心尋求信仰的救贖，「你在一次次的懺悔中，不斷修正自己的言行。這一關，或許正是一種『逆增上緣』，是一場讓你更堅毅、更清明的考驗。」

李興文力挺好友屈中恆。（資料照）李興文力挺好友屈中恆。（資料照）

他同時強調，不能抹煞屈中恆過去二十年來的努力，提及對方積極投身公益、珍惜朋友情誼，「在年初我們共同好友張立威往生時，你也親自到場幫忙處理後事。這些點點滴滴，足以證明你在壓力中，仍竭盡全力照顧好自己與家人。」在李興文眼中，屈中恆不僅是好爸爸、好丈夫、好朋友，更是一位專業而認真的演員。

他希望老友要保持定力，不因外界批評而迷失，「真正的修行，不在於外相，而在於內心的覺察，在讚譽中不自滿，在詆毀裡不動搖，在得失間不生憂喜。」最後，他以「我們都在支持你，欣賞你的專業，也願意作你堅強的後盾」作結，展現深厚情誼。

李興文這篇發文引發網友熱議，不少人留言力挺，認為真正的朋友就是在最需要的時候站出來，也有人幽默表示，「連長照顧鼓勵受委屈的學弟是應該的」。

而屈中恆今透過經紀人回應本報，表示：「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中