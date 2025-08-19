屈中恆赴中宣傳遭嗆「吸毒劣跡藝人」 李興文千字文雪中送炭

導演賴聲川（中）到中國宣傳舞台劇《寶島一村》，現場有人質疑屈中恆（右）為劣跡藝人。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇導演賴聲川近日攜手屈中恆、那維勳、文章、司雯等人合作舞台劇《寶島一村》，13日在北京舉辦宣傳活動，卻在現場發生插曲，有觀眾當眾質問賴聲川為何要用曾涉毒的屈中恆，讓氣氛一度尷尬。面對外界爭議，屈中恆的好友李興文今雪中送炭，發文聲援，寫下上千字長文，替好友加油打氣。

李興文開頭便以「人在江湖飄，哪有不挨刀」勉勵屈中恆，直言好友正站在風口浪尖，承受來自各方壓力與質疑，但他相信屈中恆早已一步一腳印努力彌補過去的錯誤，也虔心尋求信仰的救贖，「你在一次次的懺悔中，不斷修正自己的言行。這一關，或許正是一種『逆增上緣』，是一場讓你更堅毅、更清明的考驗。」

李興文力挺好友屈中恆。（資料照）

他同時強調，不能抹煞屈中恆過去二十年來的努力，提及對方積極投身公益、珍惜朋友情誼，「在年初我們共同好友張立威往生時，你也親自到場幫忙處理後事。這些點點滴滴，足以證明你在壓力中，仍竭盡全力照顧好自己與家人。」在李興文眼中，屈中恆不僅是好爸爸、好丈夫、好朋友，更是一位專業而認真的演員。

他希望老友要保持定力，不因外界批評而迷失，「真正的修行，不在於外相，而在於內心的覺察，在讚譽中不自滿，在詆毀裡不動搖，在得失間不生憂喜。」最後，他以「我們都在支持你，欣賞你的專業，也願意作你堅強的後盾」作結，展現深厚情誼。

李興文這篇發文引發網友熱議，不少人留言力挺，認為真正的朋友就是在最需要的時候站出來，也有人幽默表示，「連長照顧鼓勵受委屈的學弟是應該的」。

而屈中恆今透過經紀人回應本報，表示：「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

