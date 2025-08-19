趙露思開撕經紀公司漲粉百萬 命理師曝：將走向兩敗俱傷

趙露思近期直播開撕經紀公司「銀河酷娛」。（翻攝自微博）

〔娛樂中心／綜合報導〕26歲中國女星趙露思因《陳芊芊》、《星漢燦爛》等戲爆紅，但她近期不再沉默，直播公開開撕經紀公司「銀河酷娛」，自曝2019年曾因試鏡失利被老闆掌摑、辱罵長達兩小時。去年拍攝新戲時還因身體不適送醫，被診斷疑似失語症、憂鬱症甚至癱瘓，一度全面停工。如今狀態恢復，她怒喊：「我不幹了！」指控公司冷藏她，卻又逼她獨自承擔845萬元賠償金，不准解約。

沈嶸捐贈10萬元給「財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會」，贊助「目睹家暴兒及童年目睹家暴者身心重建計畫」。（沈嶸提供）

命理師沈嶸通靈解讀，趙露思與銀河酷娛本是「同命連枝」，互相成就，如今卻走向兩敗俱傷。她指出，趙露思確實有創傷症候群的能量痕跡，並非「裝病」。雖然趙露思靠直播吸粉百萬，隨手一杯葛根茶就能帶來爆量銷售，但沈嶸警告，合約未解前她仍將陷入5年低潮，直到2030年才可能迎來新局面。

請繼續往下閱讀...

即使如此，趙露思仍展現「萬眾傾心桃花命」的特殊命格，天生自帶流量光環，只要現身就能吸引焦點。沈嶸建議她應盡快脫離公司，另組工作室或另投靠新東家，雖然要面臨天價違約金，但長遠而言才有機會重回頂流，否則僵局只會讓雙方兩敗俱傷。

沈嶸捐贈10萬元給「財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會」，贊助「目睹家暴兒及童年目睹家暴者身心重建計畫」。（沈嶸提供）

沈嶸自2019年起發願「每月捐10萬，持續20年」，本月捐贈10萬元給「財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會」贊助「目睹家暴兒及童年目睹家暴者身心重建計畫」，重建目睹家暴兒少的身心。她至今公益捐款總額達710萬元，捐贈物資達24650份，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法