丫頭婚姻被唱衰 夏和熙心疼發聲：他們感情很好

夏和熙今出席寵物相關記者會，自曝月燒百萬養狗。（讀者提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕夏和熙今（19日）出席寵物健康守護聯盟記者會，自曝家裡養了5隻狗，每月花費高達百萬元，光是治療心絲蟲就燒掉30萬。他笑說養狗要看運氣，有的要膝蓋手術、有的得摘肛門腺，醫療、營養、照顧、保險加起來金額驚人，「每個月光拿藥就要兩、三萬」。

丫頭與老公屢被傳婚姻生變。（資料照，民視提供）

聊到好友丫頭屢被傳婚姻生變，夏和熙也正面澄清，「我才剛跟丫頭、王惟立夫妻聚餐，他們感情很好，不知道為什麼外界一直傳他們婚變。」他還透露聚會其實是為另一位好友愛雅老公慶生，也順便猜寶寶性別，大家都期待是女生，甚至笑說如果真的是女兒，自己要把所有名牌包都送給她。

愛雅近日宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）

此外，夏和熙也分享自己為典禮紅毯做準備，每天壓力大到狂掉頭髮，飲食只吃魚、雞肉搭配白飯，偶爾用麥當勞補高熱量維持體力。他強調雖然主持紅毯有時還要「倒貼」，但仍樂於挑戰不同工作，不缺舞台。上半年專心經營自媒體，累積不少業配與點閱，接下來也將重回電視螢光幕。

