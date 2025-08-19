晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉玉玲主演監製新作雙喜臨門 台灣大成OTT平台國際獎項新霸主

劉玉玲身兼《Rosemead》女主角與監製，獲頒盧卡諾影展「職涯成就獎」。（Locarno Film Festival提供）劉玉玲身兼《Rosemead》女主角與監製，獲頒盧卡諾影展「職涯成就獎」。（Locarno Film Festival提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo共同投資的國際影視作品《Rosemead》，14日於歐洲歷史悠久的盧卡諾影展最大場地Piazza Grande舉行國際首映，吸引近8千名觀眾到場，並榮獲The Prix du Public UBS觀眾票選大獎。女主角暨監製劉玉玲親臨盛會，除領取「職涯成就獎」，其細膩且多層次的演技更獲得評審肯定，成為全場焦點。

改編自真實事件的《Rosemead》，由劉玉玲飾演罹患絕症的移民母親，為守護罹患心理疾病的兒子而陷入道德兩難。電影以女性視角切入，層層揭示文化衝突、身分認同與家庭困境的交織矛盾，呈現一則現代悲劇。自美國翠貝卡影展世界首映後，《Rosemead》榮獲班頓維爾影展「最佳敘事獎」，並被國際媒體譽為年度最具情感衝擊與社會意識的代表作，此次再奪盧卡諾觀眾票選大獎，彰顯台灣大哥大投資策略的前瞻眼光。

《Rosemead》改編自真實事件，講述劉玉玲（右）飾演的罹患絕症母親，如何面對Lawrence Shou（左）飾演、精神狀態逐漸惡化的思覺失調兒。（Locarno Film Festival）《Rosemead》改編自真實事件，講述劉玉玲（右）飾演的罹患絕症母親，如何面對Lawrence Shou（左）飾演、精神狀態逐漸惡化的思覺失調兒。（Locarno Film Festival）

身兼主演與監製的劉玉玲表示：「能夠在盧卡諾影展與數千名觀眾分享《Rosemead》，並獲得觀眾票選大獎，真是難忘的一夜！這份肯定再次彰顯電影的力量。我特別感謝台灣大哥大的支持，他們理解並讚賞本片的核心精神，致力推動具影響力的作品。我們迫不及待將電影帶給台灣與亞洲觀眾！」

導演林文德則分享創作初衷：「本片希望提醒人們重視彼此的交流與連結，很高興這份心意能引發全球觀眾共鳴。我的父母來自台灣，因此台灣大哥大的信任與支持，對我格外有意義。」他同時感謝UBS瑞銀與盧卡諾影展的肯定，期許能讓更多觀眾感受到作品力量。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君指出，台灣大近年投資多部國際合製作品屢獲國際影展青睞，從坎城「導演雙週」的《Lucky Lu》到翠貝卡、盧卡諾大放異彩的《Rosemead》，不僅突顯其對題材選擇的前瞻眼光，也讓MyVideo成為獲得最多國際影視獎項肯定的台灣電信OTT平台，充分展現台灣在國際製作鏈的策劃實力。

台灣大在影視投資策略上持續關注社會關懷與文化深度，聚焦多元文化、心理健康與家庭議題，致力於製作能觸動人心、具公共價值的作品。《Rosemead》正是最佳實例，透過人性的描繪與文化共感，跨越語言與地域界線，引發廣泛共鳴，也展現影視作品連結情感、推動文化交流的力量。未來，台灣大將持續攜手具國際視野的創作者，以更多原創內容讓世界看見台灣故事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中