劉玉玲主演監製新作雙喜臨門 台灣大成OTT平台國際獎項新霸主

劉玉玲身兼《Rosemead》女主角與監製，獲頒盧卡諾影展「職涯成就獎」。（Locarno Film Festival提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣大哥大MyVideo共同投資的國際影視作品《Rosemead》，14日於歐洲歷史悠久的盧卡諾影展最大場地Piazza Grande舉行國際首映，吸引近8千名觀眾到場，並榮獲The Prix du Public UBS觀眾票選大獎。女主角暨監製劉玉玲親臨盛會，除領取「職涯成就獎」，其細膩且多層次的演技更獲得評審肯定，成為全場焦點。

改編自真實事件的《Rosemead》，由劉玉玲飾演罹患絕症的移民母親，為守護罹患心理疾病的兒子而陷入道德兩難。電影以女性視角切入，層層揭示文化衝突、身分認同與家庭困境的交織矛盾，呈現一則現代悲劇。自美國翠貝卡影展世界首映後，《Rosemead》榮獲班頓維爾影展「最佳敘事獎」，並被國際媒體譽為年度最具情感衝擊與社會意識的代表作，此次再奪盧卡諾觀眾票選大獎，彰顯台灣大哥大投資策略的前瞻眼光。

請繼續往下閱讀...

《Rosemead》改編自真實事件，講述劉玉玲（右）飾演的罹患絕症母親，如何面對Lawrence Shou（左）飾演、精神狀態逐漸惡化的思覺失調兒。（Locarno Film Festival）

身兼主演與監製的劉玉玲表示：「能夠在盧卡諾影展與數千名觀眾分享《Rosemead》，並獲得觀眾票選大獎，真是難忘的一夜！這份肯定再次彰顯電影的力量。我特別感謝台灣大哥大的支持，他們理解並讚賞本片的核心精神，致力推動具影響力的作品。我們迫不及待將電影帶給台灣與亞洲觀眾！」

導演林文德則分享創作初衷：「本片希望提醒人們重視彼此的交流與連結，很高興這份心意能引發全球觀眾共鳴。我的父母來自台灣，因此台灣大哥大的信任與支持，對我格外有意義。」他同時感謝UBS瑞銀與盧卡諾影展的肯定，期許能讓更多觀眾感受到作品力量。

台灣大新媒體事業副總經理李芃君指出，台灣大近年投資多部國際合製作品屢獲國際影展青睞，從坎城「導演雙週」的《Lucky Lu》到翠貝卡、盧卡諾大放異彩的《Rosemead》，不僅突顯其對題材選擇的前瞻眼光，也讓MyVideo成為獲得最多國際影視獎項肯定的台灣電信OTT平台，充分展現台灣在國際製作鏈的策劃實力。

台灣大在影視投資策略上持續關注社會關懷與文化深度，聚焦多元文化、心理健康與家庭議題，致力於製作能觸動人心、具公共價值的作品。《Rosemead》正是最佳實例，透過人性的描繪與文化共感，跨越語言與地域界線，引發廣泛共鳴，也展現影視作品連結情感、推動文化交流的力量。未來，台灣大將持續攜手具國際視野的創作者，以更多原創內容讓世界看見台灣故事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法