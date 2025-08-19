台灣之光！YTR孫女赴泰挑戰越野賽「高舉國旗」奪分組冠軍

孫女透露在參賽過程中懷疑人生。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「孫女」曾在街訪頻道「哈哈台」主持，後來經營個人頻道「普通女子孫女」，以零負評形象深受網友喜愛，頻道坐擁63.8萬追蹤。7月底她宣布考取首張賽車執照後，立刻代表台灣遠征泰國挑戰「亞洲越野拉力賽」，17日順利完成11天高強度行程。孫女笑稱自己累到「做夢都在報路」，網友更讚她勇敢突破極限，堪稱「台灣之光」。

孫女在臉書分享參賽心情，透露這趟11天生存營每天都在睡眠不足中度過。她清晨9點前就要集合，先開100多公里到起點，再挑戰1、200公里全越野路段，最後還得開100公里回飯店。她直言「安排行程的人有毛病嗎？」，甚至因太累連夢話都是在報路。原以為能享受泰式美食，結果吃最多的竟是超商餐點，日復一日挑戰，讓不少粉絲驚呼，「她是為台灣爭光的女戰士」。

孫女順利完賽取得分組冠軍後高舉我國旗。（翻攝自臉書）

這次孫女以低底盤二驅電動車挑戰3200公里越野路段，坦言每天都像被震到「內臟位移」。某天還曾陷車在荒野，腦中瞬間閃過人間跑馬燈。最後一天更被安排親自駕駛，她忍不住喊，「我這個沒有環景又不會停車的死三寶，要直接下越野，還第一坑泥就滑到嚇哭。」儘管過程驚險連連，她仍咬牙撐住，展現台灣精神。

雖然孫女最終未能在規定時間內跑完全程，但能與正牌駕駛安全抵達終點拱門，已讓她心滿意足，由於電車組僅她一組參賽，只要完賽就是分組冠軍，但孫女強調，「真正跑過才知道過程多艱辛，每天回飯店都像修車夜總會，翻車、車斷兩截的大有人在。」11天的挑戰讓她畢生難忘，她也喊話「要連躺3天才能恢復」，不過最後也驕傲高舉國旗，讓許多網友力讚勇闖國際舞台，是真正的「台灣之光」。

