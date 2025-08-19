晴時多雲

娛樂 最新消息

深田恭子驚喜合體「八頭身美少女」 凍齡神顏被日媒盛讚

日本女星深田恭子（左）曬出與另一名女神的素顏合照，引發外界關注。（翻攝自IG）日本女星深田恭子（左）曬出與另一名女神的素顏合照，引發外界關注。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲日本女星深田恭子1998年與金城武主演日劇《神啊！請多給我一點時間》，成功擄獲大批台日兩地粉絲的心，此作品也奠定她「日劇女神」的地位，寶刀未老的她也於今年推出寫真月曆，引發外界關注。近日，她在IG曬出與另一名日本女神觀月亞里莎的素顏合照，久違同框也掀起粉絲回憶殺。

深田恭子（右）合體觀月亞里莎（左）。（翻攝自IG）深田恭子（右）合體觀月亞里莎（左）。（翻攝自IG）

觀月亞里莎身材比例絕佳，曾被日媒譽為「八頭身美少女」。（翻攝自IG）觀月亞里莎身材比例絕佳，曾被日媒譽為「八頭身美少女」。（翻攝自IG）

深田恭子近日在IG分享近況，曬出與48歲觀月亞里莎合體的照片，兩人的素顏狀態極佳，完全看不出真實年齡都已過40歲，曾被日媒譽為「八頭身美少女」的觀月亞里莎身材比例絕佳，2女神同框畫面十分賞心悅目。

深田恭子在IG寫下，「好久沒見到親愛的亞里莎，她是一位值得信賴的美麗前輩，每次見到她總是給我帶來能量。今晚又是珍貴的一天，因為我聽到了她的各種建議和故事」，多年來縱使各自忙碌，兩人深厚的誼始終沒變。

