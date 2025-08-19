晴時多雲

娛樂 最新消息

林萱瑜被黑粉換帳號騷擾「狂接戲不生小孩」 老公Junior心疼回應

「Junior」韓宜邦（右）今出席三立新八點檔《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）「Junior」韓宜邦（右）今出席三立新八點檔《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜、吳婉君合作本土劇成為好友，常一起出遊，「Junior」韓宜邦在巴厘島向林萱瑜求婚時，吳婉君也同在，但吳婉君事後卻悄悄退追2人IG。「Junior」韓宜邦今出席三立新八點檔《百味人生》首映會時，被問到這段友誼，他坦言自己和吳婉君已經1年沒有聯絡，「我不太了解狀況，只能隨時間看看，她也要處理自己部分的事、處理自己心態，我也不會過問。」

「Junior」韓宜邦今出席三立新八點檔《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）「Junior」韓宜邦今出席三立新八點檔《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）

然而Junior和林萱瑜一起加入新八點檔演出，林萱瑜卻爆出有黑粉不斷換帳號留言騷擾，酸她「不想生小孩，拿拍戲當藉口」，讓她相當無奈。Junior當然也有關心老婆心情，他說「她最近心情都還好，沒因此受影響」，也頗直男的表示自己不在意網友留言，「我通常不在意，也沒有看。」相當豁達。

點圖放大header
點圖放大body

