（專題報導）邱澤被誤認臨演 曾莞婷甩《影后》架子抱她喊「不要怕」 盤點片場最暖心的11位明星

〔記者傅茗渝／專題報導〕除了螢幕上的角色，本報這次也從臨演角度切入，帶大家看看明星在片場最真實的一面。臨演廖珍汨笑說，真正讓人難忘的不是戲裡的畫面，而是戲外那些意想不到的互動，事實上不少明星其實相當親民，甚至會主動聊天、分享食物，完全顛覆觀眾想像。以下就由她來「盤點」片場最暖心的幾位明星：

《東菊！沒問題》鄭平君、林嘉俐是片場超暖前輩。（翻攝自YouTube）

在大愛戲劇《東菊！沒問題》的片場，林嘉俐、鄭平君與葛蕾三位資深演員，讓廖珍汨感受到前輩的溫暖。林嘉俐完全沒有大咖架子，不僅和大家閒聊，還會直接分水果給臨演們吃，親切得像鄰居大姊。鄭平君則常常走過來聊幾句，甚至會順手給她一些表演建議，用簡單的話提醒怎麼在鏡頭前更自然；葛蕾姐同樣如此，她不吝於分享表演經驗，休息時也會主動攀談。

邱澤演大學生時差點被誤認臨演，隨興閒聊完全零距離。（廖珍汨提供）

廖珍汨印象最深刻的其中一次，是演出大學生角色時遇到邱澤，因為他那天造型太融入角色，看起來就像普通同學，她甚至一度沒認出來。當時她正拿著吉他，邱澤突然走過來好奇問：「你們是真的吉他社的嗎？」語氣輕鬆自然，聊了幾句後才被梳化師叫走。廖珍汨愣了幾秒，仔細一看才發現對方竟然是邱澤本人，「我當下真的以為他是其他臨演！」收工時，她鼓起勇氣找他合影，他也很隨和地答應，還邊撥頭髮邊入鏡。

邵雨薇（中）《微醺大飯店》片場超親民，和臨演討論走戲，下戲還一一喊辛苦了。（資料照，一念電影提供）

在合作《微醺大飯店》時，邵雨薇令人深刻印象，會主動走到臨演身邊，討論彼此的走位和該怎麼配合，讓場景看起來更真實、更順暢。下戲後，她也總是會輕鬆地喊一聲「辛苦了～」語氣真誠又溫暖。

禾浩辰夜市拍戲時主動搭話，毫無明星包袱。（資料照，記者王文麟攝）

禾浩辰在片場的親和力讓她印象深刻。她曾多次在不同戲劇、廣告與他合作，發現和禾浩辰總能自然地跟大家拉近距離。有一次在夜市取景時，廖珍汨正邊等邊吃東西，禾浩辰突然走過來，好奇地問：「你在吃什麼啊？」語氣就像朋友間的閒聊，完全沒有明星的架子。

蔡黃汝在《因為你如此耀眼》片場是「開心果」，笑容感染大家。（資料照，晴空鳥提供）

蔡黃汝則是片場裡的「開心果」，合作《因為你如此耀眼》時，她總是掛著招牌笑容，會主動和大家閒聊，不管是臨演還是工作人員，都能被她自然地帶進話題裡。

楊子儀在《阿芬的幸福修練》大讚臨演演得好。（資料照，記者李紹綾攝）

廖珍汨永遠記得第一次在大愛戲劇《阿芬的幸福修練》片場見到楊子儀時，自己戴著短頭髮假髮走出來，他立刻笑著誇她，「完全看不出是假髮，很適合！」演完戲後，他還特別問她是不是科班出身，並真心稱讚「演得很好」。

王大陸《一吻定情》片場超隨和，還揪群演一起打籃球。（資料照，京騰娛樂提供）

廖珍汨回憶，高三時第一次跟王大陸合作《一吻定情》，就被他的隨和給嚇到，雖然當時他已經有名氣，但在片場卻跟同學們一樣自在相處，甚至主動開口問：「要不要打籃球？」完全沒有距離感。她說，那時候大家都還是學生模樣，他卻能放下明星身分，和大家聊天打屁。

在合作《假日到山裡來見你》時，陳妤完全沒有明星的距離感。她笑說：「陳妤真的很有禮貌，也很自在，總是會主動跟大家打招呼。」不管是在正式拍攝還是空檔時，她都會帶著笑容，和同學們、臨演輕鬆聊上幾句。

曾莞婷雨戲中貼心叮嚀「妳靠過來就好」。（翻攝自YouTube）

廖珍汨有次跟曾莞婷合作，那場戲原本只是簡單的「送花橋段」，卻因為下大雨，不停NG。站在鏡頭前的她，已經被雨水打得全身發抖，情緒也開始緊繃。就在這時，曾莞婷忽然伸手抱住她，還小聲叮嚀：「妳靠過來就好，不用怕。」直呼曾莞婷和鏡頭前盛氣凌人樣子截然不同，私下人超好。

