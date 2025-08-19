晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題報導）邱澤被誤認臨演 曾莞婷甩《影后》架子抱她喊「不要怕」 盤點片場最暖心的11位明星

〔記者傅茗渝／專題報導〕除了螢幕上的角色，本報這次也從臨演角度切入，帶大家看看明星在片場最真實的一面。臨演廖珍汨笑說，真正讓人難忘的不是戲裡的畫面，而是戲外那些意想不到的互動，事實上不少明星其實相當親民，甚至會主動聊天、分享食物，完全顛覆觀眾想像。以下就由她來「盤點」片場最暖心的幾位明星：

《東菊！沒問題》鄭平君、林嘉俐是片場超暖前輩。（翻攝自YouTube）《東菊！沒問題》鄭平君、林嘉俐是片場超暖前輩。（翻攝自YouTube）

在大愛戲劇《東菊！沒問題》的片場，林嘉俐、鄭平君與葛蕾三位資深演員，讓珍汨感受到前輩的溫暖。林嘉俐完全沒有大咖架子，不僅和大家閒聊，還會直接分水果給臨演們吃，親切得像鄰居大姊。鄭平君則常常走過來聊幾句，甚至會順手給她一些表演建議，用簡單的話提醒怎麼在鏡頭前更自然；葛蕾姐同樣如此，她不吝於分享表演經驗，休息時也會主動攀談。

邱澤演大學生時差點被誤認臨演，隨興閒聊完全零距離。（廖珍汨提供）邱澤演大學生時差點被誤認臨演，隨興閒聊完全零距離。（廖珍汨提供）

廖珍汨印象最深刻的其中一次，是演出大學生角色時遇到邱澤，因為他那天造型太融入角色，看起來就像普通同學，她甚至一度沒認出來。當時她正拿著吉他，邱澤突然走過來好奇問：「你們是真的吉他社的嗎？」語氣輕鬆自然，聊了幾句後才被梳化師叫走。珍汨愣了幾秒，仔細一看才發現對方竟然是邱澤本人，「我當下真的以為他是其他臨演！」收工時，她鼓起勇氣找他合影，他也很隨和地答應，還邊撥頭髮邊入鏡。

邵雨薇（中）《微醺大飯店》片場超親民，和臨演討論走戲，下戲還一一喊辛苦了。（資料照，一念電影提供）邵雨薇（中）《微醺大飯店》片場超親民，和臨演討論走戲，下戲還一一喊辛苦了。（資料照，一念電影提供）

在合作《微醺大飯店》時，邵雨薇令人深刻印象，會主動走到臨演身邊，討論彼此的走位和該怎麼配合，讓場景看起來更真實、更順暢。下戲後，她也總是會輕鬆地喊一聲「辛苦了～」語氣真誠又溫暖。

禾浩辰夜市拍戲時主動搭話，毫無明星包袱。（資料照，記者王文麟攝）禾浩辰夜市拍戲時主動搭話，毫無明星包袱。（資料照，記者王文麟攝）

禾浩辰在片場的親和力讓她印象深刻。她曾多次在不同戲劇、廣告與他合作，發現和禾浩辰總能自然地跟大家拉近距離。有一次在夜市取景時，珍汨正邊等邊吃東西，禾浩辰突然走過來，好奇地問：「你在吃什麼啊？」語氣就像朋友間的閒聊，完全沒有明星的架子。

蔡黃汝在《因為你如此耀眼》片場是「開心果」，笑容感染大家。（資料照，晴空鳥提供）蔡黃汝在《因為你如此耀眼》片場是「開心果」，笑容感染大家。（資料照，晴空鳥提供）

蔡黃汝則是片場裡的「開心果」，合作《因為你如此耀眼》時，她總是掛著招牌笑容，會主動和大家閒聊，不管是臨演還是工作人員，都能被她自然地帶進話題裡。

楊子儀在《阿芬的幸福修練》大讚臨演演得好。（資料照，記者李紹綾攝）楊子儀在《阿芬的幸福修練》大讚臨演演得好。（資料照，記者李紹綾攝）

廖珍汨永遠記得第一次在大愛戲劇《阿芬的幸福修練》片場見到楊子儀時，自己戴著短頭髮假髮走出來，他立刻笑著誇她，「完全看不出是假髮，很適合！」演完戲後，他還特別問她是不是科班出身，並真心稱讚「演得很好」。

王大陸《一吻定情》片場超隨和，還揪群演一起打籃球。（資料照，京騰娛樂提供）王大陸《一吻定情》片場超隨和，還揪群演一起打籃球。（資料照，京騰娛樂提供）

廖珍汨回憶，高三時第一次跟王大陸合作《一吻定情》，就被他的隨和給嚇到，雖然當時他已經有名氣，但在片場卻跟同學們一樣自在相處，甚至主動開口問：「要不要打籃球？」完全沒有距離感。她說，那時候大家都還是學生模樣，他卻能放下明星身分，和大家聊天打屁。

在合作《假日到山裡來見你》時，陳妤完全沒有明星的距離感。她笑說：「陳妤真的很有禮貌，也很自在，總是會主動跟大家打招呼。」不管是在正式拍攝還是空檔時，她都會帶著笑容，和同學們、臨演輕鬆聊上幾句。

曾莞婷雨戲中貼心叮嚀「妳靠過來就好」。（翻攝自YouTube）曾莞婷雨戲中貼心叮嚀「妳靠過來就好」。（翻攝自YouTube）

廖珍汨有次跟曾莞婷合作，那場戲原本只是簡單的「送花橋段」，卻因為下大雨，不停NG。站在鏡頭前的她，已經被雨水打得全身發抖，情緒也開始緊繃。就在這時，曾莞婷忽然伸手抱住她，還小聲叮嚀：「妳靠過來就好，不用怕。」直呼曾莞婷和鏡頭前盛氣凌人樣子截然不同，私下人超好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中