晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題報導）片場「潛在SOP」曝光 找演員拍照慘遭警告「要扣通告費」

臨演必須審慎拿捏與明星的互動尺度。（圖為邱澤）。（廖珍汨提供）臨演必須審慎拿捏與明星的互動尺度。（圖為邱澤）。（廖珍汨提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕鏡頭裡的明星光鮮亮麗，但在臨演眼中，他們同時也是片場中最難靠近，卻又必須共事的人。這次本報訪問有多次臨演經驗的演員廖珍汨，帶大家看看「明星互動」背後的眉角。她笑說：「臨演最難的不是演戲，而是社交！」

廖珍汨說在片場，臨演與主要演員的互動有一套「潛在SOP」，可以在上戲前或下戲後點頭打招呼，或是廁所巧遇時禮貌微笑，但千萬別主動要求合照，因為有些經紀人會直接警告：「找演員拍照要扣通告費！」聽起來像玩笑，卻真實發生過。「真的有人忍不住，結果被導演盯上，還害得其他人一起被罵。」

臨演群對戲劇是不可或缺一環。（翻攝自YouTube）臨演群對戲劇是不可或缺一環。（翻攝自YouTube）

廖珍汨說，聰明的臨演通常會選在收工、演員脫掉戲服後再詢問，但能不能成功全看演員個性，「有些人很熱情，會主動聊兩句，甚至說：『等一下可以拍一張。』但也有人冷冷回一句『辛苦了』就走。」

張本瑜換衣服頭髮被換衣棚的拉鍊卡住，連本人都笑翻。（廖珍汨提供）張本瑜換衣服頭髮被換衣棚的拉鍊卡住，連本人都笑翻。（廖珍汨提供）

她自己遇過的情況五花八門，有明星在休息時跑來聊天，問她是不是科班生？還給表演建議；也有人即使天天對到戲，也完全不和臨演說一句話。她笑說臨演就像走鋼索，要懂得觀察，不能踩線。明星在片場不只是明星，也是工作者，必須懂得拿捏分寸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中