（專題報導）片場「潛在SOP」曝光 找演員拍照慘遭警告「要扣通告費」

臨演必須審慎拿捏與明星的互動尺度。（圖為邱澤）。（廖珍汨提供）

〔記者傅茗渝／專題報導〕鏡頭裡的明星光鮮亮麗，但在臨演眼中，他們同時也是片場中最難靠近，卻又必須共事的人。這次本報訪問有多次臨演經驗的演員廖珍汨，帶大家看看「明星互動」背後的眉角。她笑說：「臨演最難的不是演戲，而是社交！」

廖珍汨說在片場，臨演與主要演員的互動有一套「潛在SOP」，可以在上戲前或下戲後點頭打招呼，或是廁所巧遇時禮貌微笑，但千萬別主動要求合照，因為有些經紀人會直接警告：「找演員拍照要扣通告費！」聽起來像玩笑，卻真實發生過。「真的有人忍不住，結果被導演盯上，還害得其他人一起被罵。」

臨演群對戲劇是不可或缺一環。（翻攝自YouTube）

廖珍汨說，聰明的臨演通常會選在收工、演員脫掉戲服後再詢問，但能不能成功全看演員個性，「有些人很熱情，會主動聊兩句，甚至說：『等一下可以拍一張。』但也有人冷冷回一句『辛苦了』就走。」

張本瑜換衣服頭髮被換衣棚的拉鍊卡住，連本人都笑翻。（廖珍汨提供）

她自己遇過的情況五花八門，有明星在休息時跑來聊天，問她是不是科班生？還給表演建議；也有人即使天天對到戲，也完全不和臨演說一句話。她笑說臨演就像走鋼索，要懂得觀察，不能踩線。明星在片場不只是明星，也是工作者，必須懂得拿捏分寸。

