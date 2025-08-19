晴時多雲

娛樂 最新消息

（專題報導）片場潛規則解密 新人臨演犯「這些錯」秒被踢出局

配角演員藏不為人知心酸，本報以不同切角報你知。（廖珍汨提供）配角演員藏不為人知心酸，本報以不同切角報你知。（廖珍汨提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕在演藝圈裡，觀眾記得的是明星，但在一部戲背後，卻有一群默默存在的「臨演」。除了聚光燈下的明星，本報這次以不同切角帶領讀者走進片場幕後，瞧瞧片場不為人知的「眉角」。2020年入行、2024年才正式成為全職臨演的廖珍汨，透露曾為了拍戲半夜搭客運北上，甚至在最窮困時戶頭僅剩27元，卻仍不願放棄。她笑說：「大家以為臨演就是『走過去就好』，其實錯一次可能就沒下次。」

廖珍汨拍攝大愛《院長爸爸》八仙塵暴戲。（廖珍汨提供）廖珍汨拍攝大愛《院長爸爸》八仙塵暴戲。（廖珍汨提供）

她爆料，新人最常見的「地雷行為」第一名，就是偷拍發限動，「有些人一到片場就忍不住拍照，甚至立刻上傳社群，但播出前所有畫面都是機密，這樣會直接被記黑名單。」另一個大忌則是「盯著鏡頭看」，群演的任務就是融入氛圍，卻有人一看到攝影機就緊張，結果畫面反而變成大頭照，「還有些人走路僵硬，或者在主角特寫時突然出聲音，那瞬間導演只能喊卡，整場人都得重來。」

廖珍汨拍攝《她們創業的那些鳥事》與陳意涵合照。（廖珍汨提供）廖珍汨拍攝《她們創業的那些鳥事》與陳意涵合照。（廖珍汨提供）

不僅如此，就連「帶衣服」也藏有眉角，新人常常把整櫃衣服都搬來，行李箱塞到爆，但最後還是被造型師搖頭。老鳥卻知道要「押對寶」，只需準備兩三套劇組愛用款式，就能快速上場。還有接案規矩更是殘酷，同一個案子不能同時透過兩位經紀人報名，不能臨時放鳥，否則很快就會被列入黑名單。她感嘆：「臨演就像片場的小螺絲，看似不起眼，但要活下來比大家想像的還難。」每一個舉動都必須謹慎，因為在片場，沒有人會提醒你，錯一次，就可能再也沒有機會。

點圖放大header
點圖放大body

