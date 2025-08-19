晴時多雲

娛樂 最新消息

李多慧新身分再+1 帶150位台人遊故鄉感性吐心聲

李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自IG、Threads）李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自IG、Threads）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台3年圈粉無數，除了在台應援外還收到許多代言，日前更有台韓旅遊合作，由李多慧帶著台灣民眾到家鄉全州玩，她也在社群上分享心聲。

李多慧這次帶著150位台灣遊客前往故鄉全州，直呼每一刻都很珍貴、幸福，「（全州）天氣比台灣還熱，我其實有點擔心你們會不會太辛苦，但你們卻依然用笑容迎接我，所以我一點都不覺得累。收到這麼多的愛，我真的不知道該用什麼樣的話來形容。」

李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自Threads）李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自Threads）

李多慧也遺憾表示，覺得相處時間太少，想跟大家說更多的話，「謝謝一起來的台灣家人們，也謝謝這次沒能到場的家人們，我一直都心存感激。十年後我們還要一起去旅行喔！你們真的辛苦了，下次我們台灣見！」

李多慧在熱天中穿著韓服。（翻攝自Threads）李多慧在熱天中穿著韓服。（翻攝自Threads）

而韓媒今也報導李多慧被家鄉推舉為「全北特別自治道觀光推廣大使」，從李多慧的社群中還可以看到她轉發授勳儀式的照片，這趟旅程李多慧活潑的與每位台灣遊客互動，還在熱天中穿上韓服，更不忘替在台灣的朱育賢應援，影片也在網路上瘋傳。

李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自Threads）李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊。（翻攝自Threads）

