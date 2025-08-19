晴時多雲

娛樂 最新消息

日本E罩杯網紅35歲就當阿嬤 同框女兒照網看呆：根本雙胞胎

38歲日本網紅麻里子不僅是4寶媽，更是2孫子的阿嬤。（翻攝自IG）38歲日本網紅麻里子不僅是4寶媽，更是2孫子的阿嬤。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一名正妹網紅麻里子驚傳35歲就已當阿嬤，不僅生了4個寶貝孩子，連女兒也已生下2個孩子，近日，現年38歲的麻里子罕曝光自己與20歲女兒的同框照，不少網友被她的年輕程度嚇到直呼，「不是女兒吧，根本雙胞胎！」

38歲網紅麻里子17歲就懷孕、18歲生下第一胎女兒，接連幾年又迎來1子2女，家中總共有4個孩子。怎料麻里子的長女竟也在16歲就懷上第一胎，接著又生下第二胎，讓麻里子在35歲時就正式晉升嬤字輩。更扯的是，在孫子誕生的前一年，麻里子才生下第四胎，等於她最小的女兒跟孫子僅差一歲，特殊的家庭組合引發日媒關注。

麻里子（左）同框20歲女兒。（翻攝自IG）麻里子（左）同框20歲女兒。（翻攝自IG）

麻里子近日也在IG分享跟20歲女兒的合照，兩人在身穿母女裝、染同色系頭髮，乍看之下完全就是姊妹，令不少網友震驚表示：「是姊妹吧？」、「根本雙胞胎」、「太無敵可愛了」、「太像了」，麻里子也透露因為與女兒年齡差距不大，又都在十幾歲就當媽，相處就跟好朋友沒什麼兩樣。

