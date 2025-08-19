晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王瞳喪夫2年迎第二春？唐綺陽鬆口「早就出現」名單曝光

王瞳（左）被唐綺陽指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）王瞳（左）被唐綺陽指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

〔記者林欣穎／台北報導〕王瞳、宮美樂、姚黛瑋、琳賽阿姨日前登上唐綺陽節目《唐綺陽談星私廚》開心吃美食無所不談，其中眾人紛紛關心起王瞳的戀愛運勢，唐綺陽直言王瞳有戀愛運，甚至早就開始，此話一出好友們紛紛尖叫拍手，還推論出潛在人選的條件。

姚黛瑋（左起）、宮美樂與琳賽阿姨（右）聽到王瞳近期有戀愛運開心歡呼。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）姚黛瑋（左起）、宮美樂與琳賽阿姨（右）聽到王瞳近期有戀愛運開心歡呼。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

王瞳在2年前遭逢丈夫艾成驟逝後，生活的重心多在工作上，姚黛瑋直呼王瞳是個很好、很善良的女孩，值得一個很好的人來疼她，唐綺陽則點出王瞳很需要另一半，也形容王瞳是個「怪咖」品味很奇特，「演藝圈可以考慮，因為演藝圈的人都是怪咖，或是他有明星氣質的」，聽到此一旁的宮美樂、姚黛瑋等人都拍手叫好，疑似有名單出現，還提到王瞳身邊有著「有才華、明星氣質、濃眉大眼」這樣條件的人。

王瞳被指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）王瞳被指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

唐綺陽觀察王瞳星盤後也指出「這個人」已經出現，甚至是在5月底6月初的時候就出現了，唐綺陽鼓勵王瞳可以多去認識其他人，也勸她身旁的友人們冷靜，「推得太用力反而不成，這個緣不一定是結婚，但她可以享受戀愛。」

疑似有適合王瞳（右二）戀愛的名單出現。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）疑似有適合王瞳（右二）戀愛的名單出現。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中