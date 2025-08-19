王瞳喪夫2年迎第二春？唐綺陽鬆口「早就出現」名單曝光

王瞳（左）被唐綺陽指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

〔記者林欣穎／台北報導〕王瞳、宮美樂、姚黛瑋、琳賽阿姨日前登上唐綺陽節目《唐綺陽談星私廚》開心吃美食無所不談，其中眾人紛紛關心起王瞳的戀愛運勢，唐綺陽直言王瞳有戀愛運，甚至早就開始，此話一出好友們紛紛尖叫拍手，還推論出潛在人選的條件。

姚黛瑋（左起）、宮美樂與琳賽阿姨（右）聽到王瞳近期有戀愛運開心歡呼。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

王瞳在2年前遭逢丈夫艾成驟逝後，生活的重心多在工作上，姚黛瑋直呼王瞳是個很好、很善良的女孩，值得一個很好的人來疼她，唐綺陽則點出王瞳很需要另一半，也形容王瞳是個「怪咖」品味很奇特，「演藝圈可以考慮，因為演藝圈的人都是怪咖，或是他有明星氣質的」，聽到此一旁的宮美樂、姚黛瑋等人都拍手叫好，疑似有名單出現，還提到王瞳身邊有著「有才華、明星氣質、濃眉大眼」這樣條件的人。

王瞳被指出將走戀愛運。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

唐綺陽觀察王瞳星盤後也指出「這個人」已經出現，甚至是在5月底6月初的時候就出現了，唐綺陽鼓勵王瞳可以多去認識其他人，也勸她身旁的友人們冷靜，「推得太用力反而不成，這個緣不一定是結婚，但她可以享受戀愛。」

疑似有適合王瞳（右二）戀愛的名單出現。（翻攝自YT@Yahoo談星私廚）

