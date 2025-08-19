算命師預言「希澈7月要小心」疑似成真 粉絲心疼：照顧好自己

希澈疑似遭預言成功。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年1月Super Junior成員希澈曾在節目中被算命師提醒「7月要小心」，沒想到這個預言竟意外成真！為慶祝出道20周年，Super Junior推出新專輯完成完整體回歸，然而希澈近日在社群媒體透露因尾骨撕裂就醫，讓粉絲既心疼又擔心他的健康。

希澈於IG發布動態，透露自己尾骨撕裂。（翻攝自IG）

近期巡演中，希澈更重現〈Sorry Sorry〉solo打鼓的經典表演，展現個人超帥舞台魅力。然而今日他在IG限時動態曬出帥照，配文表示因尾骨受傷去醫院，過不久又秀出轉鼓棒畫面，霸氣表示：「如果因為尾骨受傷不能坐，那就算站著也要打鼓！」

希澈曾經歷過重大車禍，腳傷一度嚴重到被判定為殘疾人士，2019年因腿傷暫停部分演唱會活動。如今Super Junior完整體回歸，希澈能再次站上舞台，對粉絲而言不只是驚喜，粉絲紛紛心疼喊話：「照顧好自己。」

