娛樂 電視

顏佑庭曾驕傲當憲兵菁英 上《九條好漢》卻被班長電爆

〔記者侯家瑜／台北報導〕顏佑庭在《九條好漢在一班》因一雙藍白拖鬧出笑話，被班長電爆，更在近身格鬥被潘君侖打飛，自信心一度跌落谷底。事實上，4年前他當兵可是憲兵隊菁英，榮譽假多到休不完，沒想到重回軍中卻狀況連連，他坦言：「我把自己逼太緊，壓力太大，真的以為自己又在當兵。」

顏佑庭對打時臉上沒有自信。（台視提供）顏佑庭對打時臉上沒有自信。（台視提供）

身為長子，他背負養家壓力，演藝事業起伏不定，靠外送與接剪片維生，每月僅2萬多收入，讓他上節目前情緒低落。再加上軍中環境不適應，失眠、精神渙散，使他連格鬥都無法專心，對比過去挑戰最強對手的憲兵時期，差距之大讓他心情跌到谷底。

顏佑庭（左）跟潘君倫對打時明顯不在狀況內。（台視提供）顏佑庭（左）跟潘君倫對打時明顯不在狀況內。（台視提供）

轉捩點來自「營站大姐」陶晶瑩。顏佑庭與她深聊，談到自己遭網路霸凌，被罵「垃圾、敗類」時常走心，陶子鼓勵他要看真實、客觀的聲音，不要被情緒化言論擊倒，更提醒：「至少你有被注意到，很多人努力了卻沒人理。」這番話讓他如釋重負，重新學會正面面對。

陶晶瑩（左）的鼓勵，讓顏佑庭找回自信。（台視提供）陶晶瑩（左）的鼓勵，讓顏佑庭找回自信。（台視提供）

有了陶晶瑩的開導，顏佑庭逐漸敞開心房，與孫綻、曾子余等星兵交流，學會把壓力分享出去，在500障礙關卡成功突破，也慢慢找回自信。結訓時，他甚至親手為班長與同梯設計鑰匙圈，當作離別禮物。

顏佑庭幫班長和同梯兄公設計的鑰匙圈。（台視提供）顏佑庭幫班長和同梯兄公設計的鑰匙圈。（台視提供）

如今的顏佑庭笑稱自己像「脫韁野馬」，不再想太多，選擇即知即行。他還復活了一台1988年的老車，用3D列印改造成玩具車，持續追逐玩具設計夢。他對家人喊話：「放心，接下來我會不一樣，大家拭目以待。」

點圖放大header
點圖放大body

