《電影三清》8/24首映 陳毅導演以鏡頭記錄信仰與人心的對話

電影《三清》首映會將於8月24日桃園電影節舉行。（電影《三清》影劇小組提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗時4年、橫跨全台30多間宮廟的紀錄長片《三清》，終於要與觀眾見面。該片由北港朝天宮、龍華慈惠堂與中華民國道教會共同出品，繼開拍以來話題不斷，本月正式入選桃園電影節「真實傳奇」單元，首映會將於8月24日晚間舉行。

現年25歲的陳毅，集導演、作家、記者於一身，也是內政部宗教事務諮詢委員會史上最年輕的委員。自2021年起，他帶領一群年輕劇組成員，從自身疑問出發，拍攝《三清》，用鏡頭捕捉民間信仰與人的故事，描繪人在時代轉折中穿越困境、追尋夢想的歷程。

請繼續往下閱讀...

電影《三清》紀錄民間信仰精神。（電影《三清》影劇小組提供）

《三清》從導演童年與求學時期對宗教的質疑切入，講述一位原本抗拒拿香拜拜的創作者，因拍攝而踏上尋找答案的旅程。影片沿途走訪紫南宮旁的蛋捲攤、員林東山媽祖青年團、桃園旗南宮等地，用細膩鏡頭呈現信仰如何回應內心提問，被譽為「後疫情時代最貼近心靈的電影」。

陳毅表示，「能入選的第一個影展就是桃園電影節，對我來說意義非凡。拍攝期間，許多在地宮廟給予極大協助，感謝家鄉的溫暖支持。」他透露，世界首映場次開賣短短數日已售出逾200張票，希望更多觀眾能走進戲院，親身感受影片的溫度。

首映當晚，劇組將特別邀請五尊神明到場賜福，包括員林圳安宮東山媽祖、山腳天公廟玉皇上帝、中壢慈惠堂瑤池金母、八德三清宮池府千歲，以及桃園旗南宮五行大帝，邀請對信仰文化感興趣的民眾把握桃園電影節兩場播映機會，體驗一場橫跨時空的信仰旅程。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法