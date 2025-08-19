羅志祥擠下《同學》接中天新節目 重返電視圈「女搭檔是她」

《綜藝OK啦》主持人羅志祥、何美。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕羅志祥從《娛樂百分百》消失後，暌違多年即將再推出全新節目，將與何美攜手主持中天綜合台週間晚上9點《綜藝OK啦》，而此時段原為安心亞、阿KEN和納豆主持5年的《同學來了》。

被問到接到主持邀約時的心情？羅志祥語帶興奮地說：「以前《康熙來了》、《大學生了沒》、《全民最大黨》我都來錄過，印象最深刻的就是因為家裡住得很近，每天經過中天時，看到大門口有很多記者來訪問人，每次都會停下來看一下，心想什麼時候可以再進去錄影？結果就真的來了。」

《綜藝OK啦》主持人羅志祥。（中天提供）

羅志祥今年忙著舉辦巡迴演唱會，如今又接下中天帶狀節目《綜藝OK啦》主持棒，羅志祥完全不擔心太忙：「主持節目可以讓我放鬆、釋放壓力，因為我覺得主持這份工作好玩的地方就是可以一直散發自己的能量，而且讓大家開心也是最好玩的事情，像我以前壓力很大的時候，我最期待的就是主持節目。」

平時羅志祥也會關注電視圈動態，「我都會看節目，去了解現在大家都在看什麼、喜歡什麼，還有聊的話題是什麼。」節目取名《綜藝OK啦》也是來自他的靈感：「會取這麼名字的原因就是『節目Ok、單元Ok、來的來賓都Ok』，還有我覺得我在玩遊戲的過程，或是遇到對方不服輸的時候，我都會問『你Ok不Ok？不Ok再來』！因為我不希望別人遇到任何挫折時，就只會說『我不Ok』，我希望每個人都可以有『我Ok、我可以再來』的感覺。」節目尚未開錄，但羅志祥已給自己設定目標：「我覺得先把節目做好才有底氣去邀請大來賓，所以現階段我想先把節目做好，而且我相信只要節目好，大家自然都會想來。」

《綜藝OK啦》主持人何美。（中天提供）

《綜藝OK啦》由羅志祥與何美一起搭檔主持，何美形容這機會就像夢想成真一樣：「這是我第一個棚內的綜藝節目，我覺得能跟大前輩一起主持，是我演藝生涯裡的一個里程碑，還有我從《大學生了沒》出道，10年之後我坐在主持人的休息室裡面，我覺得這也很不可思議，覺得一切都好像在作夢。」

何美更透露羅志祥就是她的偶像：「我國小國中的時候非常喜歡他（羅志祥），我還去他的簽唱會，排隊排到肩膀都烤焦了，當我跟一個認識很久的朋友說我接下這個（主持）任務時，她就說『天啊！妳知道妳以前會坐在早餐店，看著《娛樂百分百》對著小豬傻笑嗎？現在竟然要跟小豬一起主持節目』，這件事讓我覺得好像沒有什麼事情是不可能的。」

