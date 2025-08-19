十全十美！桃園電影節獻上日式光影盛宴 日影人台粉熱情雙向奔赴

〔記者許世穎／台北報導〕2025桃園電影節將精選10部兼具人文厚度與藝術魅力的日本電影，當山鹿市的無骨燈籠在光影間搖曳，沖繩甘蔗的醇香在空氣中發酵，巴爾幹半島的風掠過追尋真相的身影，觀眾不僅能看見尚玄、伊藤沙莉、染谷將太、大坪秋穗、青柳翔、葵揚、華村飛鳥與小泉今日子等十多位演員的新作，尚玄、新銳導演木庭撫子、導演片嶋一貴、旅日導演林家威等重量級影人更將親臨台灣與影迷交流。

日片《孤獨樂園》齊集大坪秋穗 （右） 與青柳翔，探尋孤獨心靈相互救贖的可能。（桃園電影節提供）

來自熊本縣山鹿市的新銳導演木庭撫子執導的《無骨燈籠》，片名乍聽似乎帶有驚悚色彩，實則是一部溫潤動人的愛情作品。故事講述一名鰥夫帶著亡妻骨灰四處流浪，只為尋找結束生命的地方，卻在山鹿市遇見與亡妻容貌相同的神秘女子，進而留在當地成為「無骨燈籠」的學徒，並繼續追尋她的蹤跡。影片以細膩影像語言，結合百年和紙工藝「山鹿燈籠」與當地燈籠祭的壯觀場景，譜寫出一段華麗而傷感的愛情詩篇。木庭撫子與製片木庭政民也將來台，分享創作秘辛。

2025桃園電影節選映「巴爾幹三部曲」二部曲《某時某地》。（桃園電影節提供）

同樣描繪家鄉文化的《風的真心》，由伊藤沙莉飾演一名沖繩女孩，在壓抑的職場中掙扎後，決心以家鄉盛產的甘蔗釀造蘭姆酒，重新找回人生真味。伊藤沙莉與染谷將太攜手，在沖繩碧海藍天下共譜動人樂章。飾演關鍵角色的性格派男星尚玄亦將來台與觀眾見面，而他主演的另一部作品《一切無所不在》也將在本屆影展放映。導演林家威同時帶來橫跨塞爾維亞、馬其頓與波士尼亞的「巴爾幹三部曲」，透過壯麗風景與懸疑愛情故事，探討疫情與戰爭的創傷。

《風的真心》由當紅女星伊藤沙莉主演，描寫以故鄉風情、手工技藝引燃生命火花的動人故事。（桃園電影節提供）

以岡山縣倉敷市為舞台的《孤獨樂園》，由導演片嶋一貴執導，描述小說家與工廠少女因代筆情書而命運交織的故事。本片集結大坪秋穗與青柳翔，以惆悵氛圍探討孤獨靈魂的相互救贖。《發光的河流》將時空帶回1958年颱風逼近的山村，葵揚與華村飛鳥共同挑戰災難題材；小泉今日子主演的《致我所愛之人》則透過母女檔東香織與東直子的合作，呈現逝者附身於物品、守護摯愛的動人故事，如同一封寫給全天下母親的溫柔情書。

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日舉行，放映地點包括中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館。本屆以「遇見」為主題，邀請觀眾一同踏上關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情可至桃園電影節官網及社群平台查詢。

