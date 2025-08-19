晴時多雲

娛樂 最新消息

大牙離婚後首度露面！「全身粉色洋裝」敬業燦笑登場

大牙今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）大牙今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕大牙上月和結婚5年的羽球教練「阿廖師」辦理離婚，上週2人發聲明對外公開此事，今她以一身粉色洋裝出席三立新八點檔《百味人生》首映記者會，是她離婚後首度公開現身，她全程敬業燦笑面對鏡頭，狀態非常好。

大牙今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）大牙今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）

她上一部三立八點檔是《一家團圓》，這次在《百味人生》劇中將和張琴、江宏恩和Junior等人對戲，算是第二代的線，還沒正式進組拍戲，因此現在還不會在劇中出現。這也是她在陳建州性騷事件後，首度有長劇演出，加上網紅德州媽媽幫忙，她目前業配穩定，經紀人表示：「現在月收已經超過一萬。」

大牙（右一）今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）大牙（右一）今現身《百味人生》首映會。（記者陳奕全攝）

而大牙恢復單身後，不斷在個人社群分享生活，也不時曬出愛狗萌照，像是她剛和曾莞婷、張文綺等好姐妹一起露營出遊，這樣的散心行程頗讓人開心。

