仙塔律師被爆貼臉富商 拒忍隱發聲明喊告

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪遭控涉靈骨塔詐騙案，私生活還被搬上檯面，17日透過YouTube頻道透露已知道向媒體爆料的名媛是誰？更指對方提供她與富商貼臉合照，企圖想帶風向，如今，仙塔律師拒絕再忍隱。

今（19）日上午，仙塔律師發布官方聲明，她說：「事務所正常運作：本人及事務所一切運作如常，從未關閉或有任何異動。」並痛斥不實報導與謠言，「外界流傳的訊息及影像未經查證，與事實完全不符，對於這些不實報導及惡意散布的謠言，我將依法對相關傳播者及造謠者提起訴訟，以維護事務所名譽及自身權益」。

仙塔律師說，她知道謠言難以完全杜絕，也深知未來可能仍有人會刻意散布不實資訊，但想請大家能理性看待，不要輕信未經查證的傳言，「目前我選擇將心力專注於專業與服務，這是我一直以來的初衷；有關官司進展，因涉及偵查不公開，待適當時機我會統一對外說明。」

