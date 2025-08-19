晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

仙塔律師被爆貼臉富商 拒忍隱發聲明喊告

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪遭控涉靈骨塔詐騙案，私生活還被搬上檯面，17日透過YouTube頻道透露已知道向媒體爆料的名媛是誰？更指對方提供她與富商貼臉合照，企圖想帶風向，如今，仙塔律師拒絕再忍隱。

今（19）日上午，仙塔律師發布官方聲明，她說：「事務所正常運作：本人及事務所一切運作如常，從未關閉或有任何異動。」並痛斥不實報導與謠言，「外界流傳的訊息及影像未經查證，與事實完全不符，對於這些不實報導及惡意散布的謠言，我將依法對相關傳播者及造謠者提起訴訟，以維護事務所名譽及自身權益」。

仙塔律師說，她知道謠言難以完全杜絕，也深知未來可能仍有人會刻意散布不實資訊，但想請大家能理性看待，不要輕信未經查證的傳言，「目前我選擇將心力專注於專業與服務，這是我一直以來的初衷；有關官司進展，因涉及偵查不公開，待適當時機我會統一對外說明。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中