晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

鳳小岳曝持久靠體能與努力 帥成這樣自爆談戀愛也曾踩香蕉皮

〔記者許世穎／台北報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導的新片《天作之合》集合達珂塔強生、克里斯伊凡、佩德羅帕斯卡一同演出，在北美上映就好評不斷。中文主題曲《只想對你唱首鄧麗君》由「鳳小岳&壓克力柿子」演繹，今（19）日更驚喜現身首映會獻唱，為電影增添浪漫氛圍。鳳小岳更笑說很久沒有參加電影首映，「沒想到今天是來唱歌的！」

鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）

鳳小岳形容《天作之合》層次豐富，「不是單純講戀愛裡那些狗屁倒灶的事，而是提醒觀眾愛情依然有希望、值得冒險，尤其看完電影來唱這首歌也太適合了吧！」他透露創作靈感來自自身戀愛經驗，「年輕時帶女朋友出去約會，心情就像克里斯伊凡在片中的角色，想好好表現，卻常鬧笑話。」

達珂塔強生（左）和克里斯伊凡在電影《天作之合》浪漫談情。（索尼影業提供）達珂塔強生（左）和克里斯伊凡在電影《天作之合》浪漫談情。（索尼影業提供）

外型帥氣的鳳小岳自嘲當時可能踩到香蕉皮、或車子拋錨，還覺得自己很帥，認為還是要用最真誠的心意去對對方吶喊，「這種純愛的氛圍，就像鄧麗君的歌，但又不好直接翻唱，因此誕生了這首《只想對你唱首鄧麗君》。」

鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）

談到自己對愛情的態度，鳳小岳坦言：「我應該是浪漫多過現實，但房租還是要繳，菜還是要做，人生需要平衡。」他強調浪漫之外還必須具備上進心與持久力，「這需要靠不斷的體能訓練與努力，遇到問題時不要只看到困難，而是尋找解決辦法。」

至於若能挑選演出片中角色，鳳小岳笑說自己會選擇演佩德羅的角色，「我比較像克里斯的角色，這樣可以體驗不一樣的人生。」談到即將到來的七夕情人節，他也透露會延續電影裡「送花」的浪漫，「片中男主角都很會送花，我平常也會送花給太太，可能會送花吧！」《天作之合》將於8月29日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中