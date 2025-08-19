鳳小岳曝持久靠體能與努力 帥成這樣自爆談戀愛也曾踩香蕉皮

〔記者許世穎／台北報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導的新片《天作之合》集合達珂塔強生、克里斯伊凡、佩德羅帕斯卡一同演出，在北美上映就好評不斷。中文主題曲《只想對你唱首鄧麗君》由「鳳小岳&壓克力柿子」演繹，今（19）日更驚喜現身首映會獻唱，為電影增添浪漫氛圍。鳳小岳更笑說很久沒有參加電影首映，「沒想到今天是來唱歌的！」

鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）

鳳小岳形容《天作之合》層次豐富，「不是單純講戀愛裡那些狗屁倒灶的事，而是提醒觀眾愛情依然有希望、值得冒險，尤其看完電影來唱這首歌也太適合了吧！」他透露創作靈感來自自身戀愛經驗，「年輕時帶女朋友出去約會，心情就像克里斯伊凡在片中的角色，想好好表現，卻常鬧笑話。」

達珂塔強生（左）和克里斯伊凡在電影《天作之合》浪漫談情。（索尼影業提供）

外型帥氣的鳳小岳自嘲當時可能踩到香蕉皮、或車子拋錨，還覺得自己很帥，認為還是要用最真誠的心意去對對方吶喊，「這種純愛的氛圍，就像鄧麗君的歌，但又不好直接翻唱，因此誕生了這首《只想對你唱首鄧麗君》。」

鳳小岳為電影《天作之合》演唱中文主題曲。（記者胡舜翔攝）

談到自己對愛情的態度，鳳小岳坦言：「我應該是浪漫多過現實，但房租還是要繳，菜還是要做，人生需要平衡。」他強調浪漫之外還必須具備上進心與持久力，「這需要靠不斷的體能訓練與努力，遇到問題時不要只看到困難，而是尋找解決辦法。」

至於若能挑選演出片中角色，鳳小岳笑說自己會選擇演佩德羅的角色，「我比較像克里斯的角色，這樣可以體驗不一樣的人生。」談到即將到來的七夕情人節，他也透露會延續電影裡「送花」的浪漫，「片中男主角都很會送花，我平常也會送花給太太，可能會送花吧！」《天作之合》將於8月29日在台上映。

