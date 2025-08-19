晴時多雲

娛樂 電視

林千又甜曬「上千萬夢幻婚禮」 選南法原因曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕林千又17日與Jeon於法國南部舉辦夢幻婚禮，在68名親友見證下完成終身大事，現場宛如童話。不過今爆出她並沒有幫所有賓客包辦機票跟住宿等費用，對此，她稍早也發出聲明回應。

林千又與老公在南法完成終身大事。（翻攝自IG）林千又與老公在南法完成終身大事。（翻攝自IG）

林千又稍早以4點聲明回應：「第一，我的婚禮是在南法不是夏威夷；第二，我們的婚禮花超過1000萬，沒有虧待任何一位前來的嘉賓，也絕對沒有只給一餐；第三，海外婚禮本來就是沒有強迫大家要來，就算明星結婚也不會包機酒，第四，真正來的朋友都是真心的朋友，有誰會跟你不熟還來婚禮真好笑。」

林千又與老公在南法完成終身大事。（翻攝自IG）

對於費用，林千又剛又進一步說明，表示部分台灣好友的確因為機票住宿無法前往，但也無法勉強，「我們只有負擔部分長輩的費用，否則費用真的太龐大了。」至於安排在南法的原因，她透露辦婚禮的飯店是位於摩納哥跟義大利中間的法國邊界，去年與老公有到這旅遊3個月，發現海景超級美，還可以看到夜景與義大利的山。

林千又千萬婚禮。（翻攝自IG）林千又千萬婚禮。（翻攝自IG）

林千又選南法飯店辦婚禮，景色一流。（翻攝自IG）

林千又選南法飯店辦婚禮，景色一流。（翻攝自IG）林千又選南法飯店辦婚禮，景色一流。（翻攝自IG）

談及要價上千萬的夢幻婚禮，林千又透露自己出兩、三百萬左右，剩下老公負擔。除了婚禮的佈置很昂貴之外，光是夫妻倆的機票就要50萬，她再次強調只能幫部分長輩出費用，沒辦法幫所有賓客出錢。至於生孩進度，她說現在與老公想先享受2人世界，自己有先凍卵，所以不急，大概2年後才想生。

