娛樂 最新消息

沒日沒夜照顧植物人女兒！舒淇飆戲守候：她一定會醒來

〔記者蕭方綺／台北報導〕舒淇在Netflix影集《回魂計》是詐騙案的受害者家屬，女兒雖然倖存，卻成了植物人。舒淇形容角色是一位逆來順受的母親，即便受到丈夫鄭人碩的質問，仍堅信女兒有一日會醒過來，沒日沒夜的照顧著她。然而在復仇的道路上她始終是糾結的，直到遇見李心潔才下定決心：「我必須要幫我的好朋友一起去做這件事情。」

鄭人碩（左起）、舒淇、傅孟柏、鍾欣凌、李心潔和劉主平齊聚《回魂計》。（Netflix提供）鄭人碩（左起）、舒淇、傅孟柏、鍾欣凌、李心潔和劉主平齊聚《回魂計》。（Netflix提供）

飾演舒淇女兒的陳昕葳，似乎握有關於此事件的關鍵真相，卻因無法言語讓案件依舊撲朔迷離，陳昕葳分享：「我大部分的戲都是跟舒淇姐一起拍的，雖然我在很多場戲裡都是躺在病床上，沒有太多台詞或動作，但我可以感受到她對真真那種很強烈的關心，就算我閉著眼睛，她輕輕握著我的手、焦急地叫醫生，這些情緒我都能感受到。她讓我覺得，她真的是一個很愛、很保護自己女兒的媽媽。」

在花絮中可見李心潔惡狠狠地手持電擊棒，對死刑犯傅孟柏大動私刑，展現不容挑釁的狠勁。李心潔坦言自己一直在等待一個讓她覺得陌生、遙遠、帶著畏懼感，但又極為真實的角色，她說：「我覺得趙靜就是這個人物。」

她回憶在閱讀劇本時，有一場戲讓她難以釋懷，正是女兒方郁婷遇害後，走進停屍間認屍，接著還必須看女兒遭虐的影片，李心潔表示：「所有做過母親的女人，一定會非常明白那種心中的痛。」她形容，趙靜是一個為了所愛之人，可以變成連自己都無法想像模樣的女人。

首次合作並飾演李心潔女兒欣怡的方郁婷，個性與母親如出一轍，正義感強烈，卻因無法對朋友見死不救而付出最慘痛代價，她分享：「我覺得心潔姐是一個很溫暖、很關心人的人。在拍攝現場她常常主動來問我最近怎麼樣，也會很自然地分享自己的想法，讓我覺得我們是在慢慢互相了解彼此。跟她一起拍戲真的很開心、很舒服。」

林廷憶（左起）、方郁婷、陳昕葳在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色，與舒淇、李心潔、賈靜雯三影后同台飆戲。（Netflix提供）林廷憶（左起）、方郁婷、陳昕葳在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色，與舒淇、李心潔、賈靜雯三影后同台飆戲。（Netflix提供）

賈靜雯則是這起案件中唯一生還的女孩林廷憶的母親。首次與李心潔、舒淇兩位國際影后合作，同樣身為影后的賈靜雯表示與她們對戲有種惺惺相惜的感覺，同樣作為一位母親的她，在面對劇中三位女兒們所遭遇的悲劇，與身為受害者母親需面對的傷痛，也深有同感：「母親與復仇結合起來，那個力量是非常、非常、非常驚人的。」更玩笑表示：「不要惹媽媽，不要惹女人！」

而飾演其女兒安琪的林廷憶，雖然幸運獲救重返日常，卻背負著不為人知的秘密與陰影，她分享：「靜雯姐本人其實非常溫柔，跟戲裡那個嚴格的媽媽完全不一樣。最印象深刻的是每次拍完一卡，她都會笑著說：『對不起！我不是這樣的，我對我自己的小孩不會這樣，這媽媽怎麼這樣啊？』就覺得很好笑。整體來說跟她對戲的過程是很輕鬆的，同時也讓我學到很多東西。」

