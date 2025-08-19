全台首創「杜比視界+全景聲」影廳進駐台北大巨蛋！秀泰影城攜手杜比提供沉浸式影音體驗

〔記者許世穎／台北報導〕秀泰影城今日宣布，將與沉浸式娛樂體驗領導者杜比實驗室（NYSE: DLB）合作，引進最新「杜比視界+全景聲」（Dolby Vision + Atmos）影廳，成為全台首家導入此技術的連鎖影城，為台灣影迷帶來業界領先的極致影音享受。

首波「杜比視界 + 全景聲」影廳，將落腳於即將開幕的台北旗艦據點──台北大巨蛋秀泰影城，預計打造兩座專屬影廳，並於2025年第三季正式啟用。秀泰同時規劃在未來兩年，將此高端體驗陸續拓展至台中、高雄等地，屆時全台將一口氣擁有五座杜比影廳。

秀泰影城引進最新的杜比視界+全景聲影廳。（秀泰影城提供）

杜比視界以細膩畫質與對比度還原創作者構想，搭配杜比全景聲的三維沉浸音效，能讓觀眾更貼近電影世界，深刻感受導演與創作者的敘事初衷，帶來劃時代的觀影體驗。

杜比實驗室全球影院銷售副總裁Michael Archer表示：「杜比視界和杜比全景聲讓影院娛樂更具沉浸感與情感張力，觀眾能更深入融入故事。我們非常期待與秀泰影城合作，共同為台灣觀眾帶來升級的影音體驗。」

秀泰影城董事長廖偉銘 也指出：「杜比長期是秀泰影城的重要合作夥伴，在聲音沉浸感與畫面對比度上的表現，早已是高端觀影體驗的標竿，也是台灣影迷最信賴的國際品牌之一。」

杜比實驗室全球影院銷售副總裁Michael Archer（右）和秀泰影城董事長廖偉銘共同宣布，秀泰影城將成為全台首家引進最新的杜比視界+全景聲影廳的連鎖影城。（秀泰影城提供）

他進一步強調：「台北大巨蛋影城將一次引進兩座杜比影廳，成為全台擁有最多特殊影廳的單一影城，全面展現我們對頂級視聽娛樂的承諾。我們希望藉由杜比的最新技術，強化秀泰的精品影院定位，讓熱愛電影的觀眾共享震撼與感動。」

自推出以來，杜比視界與杜比全景聲已重塑全球高端觀影標準，並廣泛應用於眾多電影的全球首映盛會。此次杜比與秀泰的合作，將為台灣觀眾開啟全新視聽體驗，也進一步推動國內影院邁向國際最高規格。

