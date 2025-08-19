蔡燦得隔2個月探班本土八點檔！粉絲天天回報「死因」笑哭

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡燦得在民視八點檔《好運來》中，在婚禮上慘遭殺害，6月初角色「領便當」，如今劇中兇手身分成為觀眾追查焦點，眾人議論多時的真兇即將浮出水面。近期忙於舞台劇演出的蔡燦得，特地利用拍攝空檔回到民視探班，還貼心帶上甜甜圈慰勞劇組。她笑說：「甜甜圈就是圓滿的象徵，希望角色也能有個圓滿交代。」自從角色「領便當」後，她幾乎天天收到粉絲熱情的「辦案進度回報」，讓她哭笑不得，也覺得十分窩心。

蔡燦得（中）與陳家逵（右）、吳東諺重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」。（民視提供）

王瞳（右）熱情跟蔡燦得招呼，直呼超想合作。（民視提供）

一踏進攝影棚，她立刻與陳家逵、吳東諺爆笑重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」，甚至拿著甜甜圈擺拍，還打趣說「子孫有孝順某」，現場氣氛歡樂。隨後蔡燦得見到劇中「復仇女神」的王瞳，立刻上前給對方一個大大的擁抱。王瞳則感動直呼「超級想跟蔡燦得合作！」還不忘搞笑問：「我是不是也跟兇殺案有關啊？」逗得大家哈哈大笑。

在片場，她也和劇中老公王燦相見歡。王燦一見到她就笑喊：「我好想妳的聲音，可以用台語罵我一下嗎？」更形容她的聲音像小貓咪般溫柔，現場互動溫馨又逗趣。

蔡燦得特地穿回初次拍八點檔的服裝，感嘆心境全然不同。（民視提供）

民視也特別準備了一個黑色小貓抱枕，感謝她為角色付出的心力。這份心意讓她瞬間紅了眼眶，因為她曾飼養的黑貓幾年前過世，這份巧思令她倍感思念與溫暖。她動情表示：「民視真的很溫暖，就像一個大家庭。」

值得一提的是蔡燦得當天特別穿上她第一次進民視八點檔時的衣服，再度回到攝影棚，她坦言心境早已不同，雖然看見現場大家依舊戰戰兢兢拍戲，她自己還是忍不住緊張。

