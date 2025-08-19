晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡燦得隔2個月探班本土八點檔！粉絲天天回報「死因」笑哭

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡燦得在民視八點檔《好運來》中，在婚禮上慘遭殺害，6月初角色「領便當」，如今劇中兇手身分成為觀眾追查焦點，眾人議論多時的真兇即將浮出水面。近期忙於舞台劇演出的蔡燦得，特地利用拍攝空檔回到民視探班，還貼心帶上甜甜圈慰勞劇組。她笑說：「甜甜圈就是圓滿的象徵，希望角色也能有個圓滿交代。」自從角色「領便當」後，她幾乎天天收到粉絲熱情的「辦案進度回報」，讓她哭笑不得，也覺得十分窩心。

蔡燦得（中）與陳家逵（右）、吳東諺重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」。（民視提供）蔡燦得（中）與陳家逵（右）、吳東諺重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」。（民視提供）

王瞳（右）熱情跟蔡燦得招呼，直呼超想合作。（民視提供）王瞳（右）熱情跟蔡燦得招呼，直呼超想合作。（民視提供）

一踏進攝影棚，她立刻與陳家逵、吳東諺爆笑重逢，兩人搞笑歡迎「靜怡靈魂回歸」，甚至拿著甜甜圈擺拍，還打趣說「子孫有孝順某」，現場氣氛歡樂。隨後蔡燦得見到劇中「復仇女神」的王瞳，立刻上前給對方一個大大的擁抱。王瞳則感動直呼「超級想跟蔡燦得合作！」還不忘搞笑問：「我是不是也跟兇殺案有關啊？」逗得大家哈哈大笑。

在片場，她也和劇中老公王燦相見歡。王燦一見到她就笑喊：「我好想妳的聲音，可以用台語罵我一下嗎？」更形容她的聲音像小貓咪般溫柔，現場互動溫馨又逗趣。

蔡燦得特地穿回初次拍八點檔的服裝，感嘆心境全然不同。（民視提供）蔡燦得特地穿回初次拍八點檔的服裝，感嘆心境全然不同。（民視提供）

民視也特別準備了一個黑色小貓抱枕，感謝她為角色付出的心力。這份心意讓她瞬間紅了眼眶，因為她曾飼養的黑貓幾年前過世，這份巧思令她倍感思念與溫暖。她動情表示：「民視真的很溫暖，就像一個大家庭。」

值得一提的是蔡燦得當天特別穿上她第一次進民視八點檔時的衣服，再度回到攝影棚，她坦言心境早已不同，雖然看見現場大家依舊戰戰兢兢拍戲，她自己還是忍不住緊張。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中