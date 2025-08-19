前亞視執行董事盛品儒肝癌過世 享年48歲

盛品儒6月被報導罹患肝癌，18日凌晨在香港養和醫院過世，享年48歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港前亞視執行董事盛品儒傳出過世消息，享年48歲，他妻子、名媛蔡一鳳15日曾透露盛品儒罹患重病正與病魔抗爭，當時她說：「所有朋友和家人的探望、祈禱和鼓勵給了他巨大勇氣，讓他堅持與病魔抗爭，生命脆弱無常，變幻莫測，讓我們都好好照顧自己，保持健康。」蔡一鳳昨含淚對外表示，丈夫盛品儒已於8月18日離開人世。

盛品儒過世消息傳出後，蔡一鳳昨回覆媒體表示心情沉痛：「無言心痛，除了眼淚和文字，傷痛沒有出口！」她也說：「老公一直非常積極接受治療，而且非常樂觀，就算日前進ICU最清醒的時候，我問他是否支持的下去，他還點頭示意，而且會拉著我的手，還嘗試寫字與我溝通。」讓人為之鼻酸。

港媒報導，盛品儒是在今年6月經檢查發現罹患肝癌，之後病情急轉直下，一直入住加護病房抗癌。

