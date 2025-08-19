晴時多雲

畢書盡離開台灣創造新回憶！低潮認了「減少講話」

「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Bii」畢書盡8月馬不停蹄舉辦「Bii WITH YOU」演唱會海外場，8/2在馬來西亞、8/17在新加坡開唱，先前他保證好身材一定會保持到星馬演唱會上，他果然信守承諾，在民風較為保守的馬來西亞，穿著深V背心微露胸和和露出健壯的手臂，到了新加坡演唱會上，更是一口氣脫去背心，胸肌、腹肌和臂肌一覽無遺，粉絲尖叫聲久久不歇，大讚：「太有誠意了！」

「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）

暌違7年，Bii畢書盡重返星馬演唱會舞台，不同於台北場全白造型，他換上全新閃亮銀色流蘇外套，以《不苦》揭開演唱會的序幕，在演唱代表作《轉身之後》後，他對星馬的BF（粉絲名）們高喊：「我回來了！」瞬間點燃歌迷的思念情緒。

他非常重視能夠再次回到大馬和新加坡開唱的演出機會，在台上真情流露表示：「我不大會講話，所以儘量減少講話環節。過去經歷一段低潮期，真的很感謝大家，現在來到這裡，演唱會我會全力以赴，希望讓大家看到一個全新的畢書盡和創造新的難忘回憶。」

「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）

「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）

沒想到Bii話風一轉說：「好熱，可以脫衣服嗎？」引來全場尖叫高喊：「可以！」不過在馬來西亞他按規定僅以無袖、深V背心造型隱約露出精壯的臂肌和胸肌；來到新加坡，他率性地脫掉背心，讓持續鍛鍊的胸肌、臂肌和冰塊腹肌全數見客，他努力飲控和健身，「為了準備演唱會，這兩天的飲食都很謹慎，結束後要好好吃一頓。」並請台下歌迷推薦好吃的餐廳，粉絲竟大聲回說：「我家！」讓他笑翻。

隨後Bii換上緊身背心的帥氣造型，帶來一段苦練多時的勁歌熱舞，動感十足的演出讓全場都跟著他嗨起來。不過這段演出一結束，他自嘲說：「真的蠻喘的！做爸爸了，這個機會應該越來越少，好好唱歌不就好啦……」讓全場哄堂大笑。

「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）「Bii」畢書盡8月接連在馬來西亞+新加坡開唱。（索尼提供）

Bii也為星馬粉絲加碼不同的曲目，在馬來亞西時，他特別演唱光良的《童話》並串聯馬來傳統童謠《Rasa Sayang》，在新加坡演出時，他則演唱了新加坡歌后蔡健雅的《空白格》，並承諾未來會帶來更多好歌和演出，再到星馬與粉絲相聚。

