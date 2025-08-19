「屎」上最尷尬！男星拍戲突失禁 現場脫褲演完

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班、與派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》，本集節目邀請到黃鐙輝、張雁名、李新、趙正平等人，暢聊演員們在拍戲現場遇到的各種崩潰事件。

聊到拍戲現場的尷尬事件，張雁名透露，為了進行腸胃鏡檢查，他必須提前兩天開始服用瀉藥，但因為身為男主角無法請假，只好硬著頭皮照常拍攝。

張雁名（右）自揭曾在拍戲時，因服用瀉藥而「失禁」。（東森綜合台提供）

沒想到他在與女主角對戲時，竟「忍不住噴射」，讓李新聽完驚叫：「這種屁怎麼能放，這很水。」更慘的是，這股難以言喻的氣味，還瞬間擴散到整個片場，讓所有工作人員都聞到了，好不容易等到中場休息時間，他衝到廁所檢查，才發現內褲早已全毀、慘不忍睹，逼不得已只好脫掉內褲，繼續拍把戲演完，簡直是演藝生涯最黑暗的一天。

這段難以啟齒的經歷，也讓現場來賓聽了全都驚呼連連，直呼：「太尷尬了，這根本是拍戲災難現場啊！」

