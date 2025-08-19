晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「屎」上最尷尬！男星拍戲突失禁 現場脫褲演完

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班、與派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》，本集節目邀請到黃鐙輝、張雁名、李新、趙正平等人，暢聊演員們在拍戲現場遇到的各種崩潰事件。

聊到拍戲現場的尷尬事件，張雁名透露，為了進行腸胃鏡檢查，他必須提前兩天開始服用瀉藥，但因為身為男主角無法請假，只好硬著頭皮照常拍攝。

張雁名（右）自揭曾在拍戲時，因服用瀉藥而「失禁」。（東森綜合台提供）張雁名（右）自揭曾在拍戲時，因服用瀉藥而「失禁」。（東森綜合台提供）

沒想到他在與女主角對戲時，竟「忍不住噴射」，讓李新聽完驚叫：「這種屁怎麼能放，這很水。」更慘的是，這股難以言喻的氣味，還瞬間擴散到整個片場，讓所有工作人員都聞到了，好不容易等到中場休息時間，他衝到廁所檢查，才發現內褲早已全毀、慘不忍睹，逼不得已只好脫掉內褲，繼續拍把戲演完，簡直是演藝生涯最黑暗的一天。

這段難以啟齒的經歷，也讓現場來賓聽了全都驚呼連連，直呼：「太尷尬了，這根本是拍戲災難現場啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中