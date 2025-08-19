等了6年！「初音未來」台北小巨蛋震撼回歸

〔記者鍾志均／台北報導〕日本虛擬歌姬「初音未來」時隔6年回歸台灣舞台，今（19）隆重宣布將於11月26日晚間首度站上台北小巨蛋，展開亞洲巡演，帶來結合未來科技與人氣音樂的震撼演出！

初音未來上回來台，掀起搶票熱潮，場場爆滿，這些年她的虛擬演唱會足跡遍布紐約、巴黎、洛杉磯、上海、香港、首爾等國際城市，如今再次來台，將為台灣歌迷帶來全新世代的視聽盛宴。

請繼續往下閱讀...

初音未來重返台灣，11月首登小巨蛋開唱。（寬宏提供）

初音未來是由日本 Crypton Future Media, INC. 研發的音樂軟體，任何人只要輸入歌詞與旋律，就能透過她的聲音唱出心中的音樂。她不僅是一款軟體，更是全球創作者交流的平台，催生出數以萬計的原創歌曲與二次創作，從音樂、動畫、插畫、遊戲，到演唱會與周邊商品，擴展成一場跨越國界的數位文化浪潮。

無數創作者、粉絲透過網路將她推向全球，讓她成為當代數位時代最具代表性的虛擬偶像之一。

這次初音未來台北站將與曼谷、香港、雅加達、馬尼拉、新加坡、吉隆坡、首爾一同見證這場橫跨次元的音樂盛典，呈現超越現實與虛擬的音樂空間，與現場觀眾真實互動，展現次世代音樂體驗的無限可能。

初音未來重返台灣，11月首登小巨蛋開唱。（寬宏提供）

本次演唱會由AEG Presents Asia與寬宏藝術主辦，台北場門票將於8月26日中午12點正式開賣，售票以個人實名制，最低票價800元即可入場，同時推出VIP Package 8200元，為粉絲獻上前所未有的尊享體驗，購票可洽寬宏售票。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法