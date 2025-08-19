黃鐙輝《角頭》遭爆頭「血狂噴」 對戲邱澤竟誤飲真酒

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班、搭檔派翠克主持東森綜合《小姐不熙娣》。本集節目邀請到王宣、黃鐙輝、張雁名、羅美玲、李新、趙正平及班底劉涵竹和朱琦郁，暢聊演員們在拍戲現場遇到的各種崩潰事件。

黃鐙輝（中）分享拍《角頭》時遭爆頭「鼻血狂噴」。（東森綜合台提供）

黃鐙輝率先爆料，在拍攝電影《角頭》的打鬥戲時，竟被對手演員一拳「爆頭」，鼻血當場如湧泉般狂噴！沒想到他靈機一動，抱持著「噴了都噴了，不用白不用」的敬業精神，直接將真鼻血融入劇情中，讓現場眾人看得目瞪口呆，紛紛下跪膜拜：「鐙輝哥實在太敬業了啦！」

不僅如此，黃鐙輝還加碼分享了一段誤喝酒的荒唐經歷。他笑說，拍戲時喝酒通常都只是喝道具茶，但有一次道具組卻「凸槌」遞給他和邱澤真正的酒。

他和邱澤一喝之下，立刻察覺不對勁，兩人四目相交，心想：「挖靠，這真的是酒。」但礙於拍攝正在進行，也只能硬著頭皮乾杯、把戲演完。這段爆笑內幕，讓派翠克聽了忍不住直呼：「這根本是賺到了嘛。」

