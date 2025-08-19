晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

盧卡諾影展奪獎！劉玉玲：令人難忘的一夜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華裔影星劉玉玲（Lucy Liu）監製兼主演的新片《Rosemead》，改編自真實事件，本月14日在歐洲盧卡諾影展國際首映。本片拿下The Prix du Public UBS觀眾票選大獎，閉幕典禮時，她還獲頒「職涯成就獎」。

劉玉玲親自到場，還獲頒「職涯成就獎」（Career Achievement Award），此獎讓她在片中細膩、層次豐富的演技，獲得肯定。她在片中飾演罹患絕症的移民母親，為了照顧心理有困難的兒子，陷入艱難抉擇，情感張力十足。

劉玉玲獲頒職涯成就獎，與獎盃甜蜜合照。（歐新社）劉玉玲獲頒職涯成就獎，與獎盃甜蜜合照。（歐新社）

導演林文德（Eric Lin）表示：「非常感謝盧卡諾影展和UBS瑞銀的肯定。這部作品的初衷之一，是希望能激發人們審視對彼此交流連結的迫切需求。」劉玉玲也分享首映感受：「能夠在盧卡諾影展上讓『Rosemead』與數千名觀眾相遇，並榮獲The Prix du Public UBS觀眾票選大獎，真是令人難忘的一夜！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中