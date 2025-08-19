盧卡諾影展奪獎！劉玉玲：令人難忘的一夜

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華裔影星劉玉玲（Lucy Liu）監製兼主演的新片《Rosemead》，改編自真實事件，本月14日在歐洲盧卡諾影展國際首映。本片拿下The Prix du Public UBS觀眾票選大獎，閉幕典禮時，她還獲頒「職涯成就獎」。

劉玉玲親自到場，還獲頒「職涯成就獎」（Career Achievement Award），此獎讓她在片中細膩、層次豐富的演技，獲得肯定。她在片中飾演罹患絕症的移民母親，為了照顧心理有困難的兒子，陷入艱難抉擇，情感張力十足。

請繼續往下閱讀...

劉玉玲獲頒職涯成就獎，與獎盃甜蜜合照。（歐新社）

導演林文德（Eric Lin）表示：「非常感謝盧卡諾影展和UBS瑞銀的肯定。這部作品的初衷之一，是希望能激發人們審視對彼此交流連結的迫切需求。」劉玉玲也分享首映感受：「能夠在盧卡諾影展上讓『Rosemead』與數千名觀眾相遇，並榮獲The Prix du Public UBS觀眾票選大獎，真是令人難忘的一夜！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法