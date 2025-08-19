港星宣萱55歲生日 20年美好回憶被翻出

宣萱18日歡度55歲生日。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被封為「90年代TVB四大花旦」之一的港星宣萱，18日歡度55歲生日，畢業於倫敦大學帝國理工學院的她，是名副其實學霸，加入TVB代表作極多，1999年憑《刑事偵緝檔案IV》登上視后，近日有網友曬宣萱20年前跟粉絲開生日會性感美照。

她和古天樂常被湊成一對。（香港星島日報）

這名宣萱粉絲以「20年前第一次參加宣萱生日會」為題，寫下：「翻了一整晚，本來想找20歲的我、20年前第一次參加生日會拍的影音，卻沒找到.....保存著偶像演的每部劇的影音，見一次偶像寫1萬+字的記錄，多美好的回憶啊#宣萱。」

20年前舊照被翻出，顯示宣萱仍有一批死忠粉絲。（香港星島日報）

粉絲還分享宣萱照片，當時她雖已35歲，不過仍少女味十足，留有一把黑色微捲長髮，額前留海更顯年輕；港媒報導，宣萱當時顏值處於巔峰，沒有濃妝艷抹仍然非常美艷，咧嘴而笑顯得十分親切，讓大批宣萱鐵粉重溫舊夢。

