YTR福爾思庭「看猛男秀」被前男友怒控劈腿 她親上火線回應

YTR福爾思庭頻道風格多元，與愛莉莎莎拍片揭露心靈課程內幕走紅。（翻攝自IG）YTR福爾思庭頻道風格多元，與愛莉莎莎拍片揭露心靈課程內幕走紅。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR福爾思庭頻道風格多元，與愛莉莎莎拍片揭露心靈課程內幕走紅，YT頻道擁24萬訂閱。怎料近日她竟遭前男友發文指控劈腿，對此，福爾思庭也親自發文澄清。

福爾思庭近日遭前男友控劈腿，對此她親上火線在IG發文澄清。（翻攝自IG）福爾思庭近日遭前男友控劈腿，對此她親上火線在IG發文澄清。（翻攝自IG）

福爾思庭近日遭前男友指控劈腿，對此她親上火線在IG發文回應，她強調自己在感情中從未背叛更沒有劈腿，坦言與前男友分手導火線是因為參與了猛男秀的拍攝工作，該工作邀約是早在她與前男友交往前就已談妥，「交往後我有再次告知，並確認對方能接受才繼續進行，但因為在『工作的價值觀』上仍有差異，雖然很遺憾，但最後我們選擇尊重彼此，和平結束這段關係」。

針對外界對猛男秀的質疑，福爾思庭強調，該表演是在公開場合的專業演出，沒有任何隱瞞，更不存在曖昧情愫。最後，福爾思庭也表示，前男友已私訊向她道歉，並刪除相關貼文。

