林千又婚禮爆賓客需自付機票住宿 她發4點強調「沒虧待人」

藝人林千又與男友Jeon於今年3月14日登記結婚，17日在南法舉辦夢幻婚禮，現場美得宛如童話。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林千又在去年11月答應男友Jeon求婚，於今年3月14日登記結婚，8月17日在南法舉辦夢幻婚禮，在親友見證下完成終身大事，現場美得宛如童話，豈料卻爆出受邀賓客需自付機票、住宿與三餐，林千又僅招待婚禮晚宴，對此林千又也於19日發布限時回應了。

林千又婚禮爆賓客需自付機票食宿，對此她於19日發限時回應。（翻攝自IG）



林千又婚禮一事佔據不少媒體版面，一度傳出是在「夏威夷辦婚禮」、「賓客機票食宿需自付」等未經查證之消息，對此她也於今（19）發布限時動態，以4點聲明回應，「第一，我的婚禮是在南法不是夏威夷；第二，我們的婚禮花超過一千萬，沒有虧待任何一位前來的嘉賓，也絕對沒有只給一餐；第三，海外婚禮本來就是沒有強迫大家要來，就算明星結婚也不會包機酒，；第四，真正來的朋友都是真心的朋友，有誰會跟你不熟還來婚禮真好笑」，

林千又強調，結婚是一件幸福的事，也呼籲媒體不要再寫非事實的新聞衝點閱率，「這是非常不善良的！」

