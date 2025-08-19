GD冷面扛不住大露姨母笑 網友直呼：誰受得了

究竟是誰讓GD（右）大露姨母笑？（翻攝自YouTube）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團BIGBANG隊長「GD」G-DRAGON權志龍，迎來36歲生日，現身柳炳宰的《不能笑的生日派對》。節目規則嚴格，一旦笑出聲就會被「黃牌警告」，平常最愛笑的GD當天坐在C位，臉繃得緊緊，卻依舊難逃「姨母笑」危機。

派對上嘉賓對GD各出奇招，有人擅長模仿《蠟筆小新》園長聲音，還故意強調名字和GD的發音相似製造笑料；不只嘉賓搞笑，柳炳宰也當場上演「空調風波」，不停大喊「Power！Power！Power！」要求冷氣全開，邊抱怨邊指揮，笑翻所有人。

請繼續往下閱讀...

原來是可愛的YiJin（左）讓GD忍不住！（翻攝自YouTube）

前面那麼多笑料讓GD強撐不斷抖動肩膀，直到看到眼前的萌娃Yijin像是打了強心針，讓GD表情瞬間崩潰，雙眼泛笑、嘴角抖動，連番露出破功危機，大露姨母笑。他憋不住笑的反應也讓粉絲笑炸，更有網友直呼：「GD完全被萌化了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法