馬景濤小26歲嫩妹女友長相曝光！大方認愛：我爸跟馬哥同齡也正常

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲的「瓊瑤劇男神」馬景濤日前在直播中首度坦承「有很好的女友」，終於公開戀情。這位女友正是2年前曾曬出合照、高調喊話「偶像成了愛人」的Jane。Jane被「認證身份」後，也不避嫌在直播中分享戀情細節，透露與馬景濤是在一次朋友聚會中認識，兩人「有緣就在一起了」。Jane不諱言，馬景濤一直是她的男神，如今能成為戀人相當幸福。

馬景濤（右）陪女友Jane去看演唱會。（翻攝自抖音）

而37歲的Jane來自浙江，從事金融投資行業，面對外界對兩人年齡差的調侃，Jane大方回應：「是啊，我爸跟馬哥同齡，很正常啊，我根本不care這些。」她還透露父母相當開明，對她的戀情並不反對。至於是否考慮結婚，Jane則表示順其自然：「隨時去領個證太簡單了，但真的有這個必要嗎？我們覺得沒有太大的必要。」

外界也關注兩人的財務問題，Jane澄清：「馬哥掙錢不交給我，我也不管財政大權。我管我的錢，他管他的錢。我不差錢，自己能養活自己，家裡缺什麼，我買他也買。」她強調戀情單純，不存在依附或計算。

其實早在2023年，就有女網友上傳與馬景濤的親密合照，手捧大束玫瑰花，並深情示愛：「偶像成了愛人！離了兩次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」當時馬景濤未正面回應，但與對方在社群互動頻繁，如今終於正式認愛。

Jane被「認證身份」後，不避嫌在直播中分享戀情細節。（翻攝自抖音）

馬景濤過去曾有兩段婚姻，與第一任妻子育有一女；2007年則與小他21歲的中國女星吳佳尼閃婚，育有兩子，但在2017年宣告離婚。6年後，他再度展開新戀情，雖然外界對兩人的年齡差議論紛紛，但Jane坦然表示：「感情是兩個人的事，喜歡就在一起了，愛情和年齡無關。」

此外，Jane還回應了網友對她身份的質疑，稱馬景濤經常在她的社群帳號下留言，並不介意公開二人關係。她還表示與馬景濤在一起很多年了，感覺蠻好的，最後就是平平淡淡才是真。

