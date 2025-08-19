晴時多雲

娛樂 最新消息

室內放植物招財？專家揭風水關鍵「擺錯沒效還可能破財」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕有一說法認為，室內放植物可以「招財」，因此近年越來越多人在辦公室、家中擺放植物。但專家指出，室內放植物如果「死掉」或「土積水」，反而可能會破財，而且要在利用植物做室內風水佈局，要留意3大關鍵，尤其要留意不同種類的植物效果不同。

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師說明室內放植物風水。（秦芸殿提供）神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師說明室內放植物風水。（秦芸殿提供）

神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師指出，植物主要是用來「轉化能量」，例如能量淨化、柔和空間氣場、轉化角落煞氣，但室內放植物招財或轉化空間能量，根本來說要看「格局」，如果是家裡，還要看「個人命盤」是否「喜木」去判斷。

阿谷老師說，如果房子本身窗戶少、空氣不流通，放植物轉化其實會很吃力，重點反而是要做室內動線修改，房子有陽光照射進來、空氣流動也比較穩定的話，才適合用植物做風水轉化。

而在個人命盤上，其實要看八字是否「喜木」，如果喜木，木又是財星，當然可以用植物做風水佈局，但如果不喜木，格局又不適合，擺放植物當然也沒什麼招財效果。

另外，阿谷老師也提供一個判斷浴室能量氣場的小撇步，可以在沒有對外窗的浴室放「黃金葛」，在正常照顧的情況下，根部會是黃亮的，如果根部黑黑的，代表這間浴室穢氣比較多，建議可能要調整一下風水。而有關室內放植物，阿谷老師也提供以下3大關鍵重點。

第一：室內、室外植物分清楚

很多人會把需要照陽光的「室外」植物養在家裡，容易死掉，死掉的植物在風水上是不利的。

第二：照顧能力

養植物前一定要評估自己是否有照顧的能力，如果沒時間照顧、單純想美化環境，建議找好養的。

第三：品種跟形狀有差

不同品種和形狀的植物有差，「大葉植物」用來轉化氣場，「針葉植物」用來防小人，「多肉植物」適合調和跟下屬的關係，「會開花的」主要是招桃花貴人，「有香氣的」主要是陶冶個人氣場。

點圖放大header
點圖放大body

