《我們六個》虐心真相曝光 林作賢女兒林薇現身吐家族傷痛

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》開播後掀起熱議，劇中涂善存飾演的大哥原型，正是現實生活中的林作賢；而他的女兒，則是曾公開寫信給WHO秘書長譚德塞、替台灣發聲而轟動全球的行動者林薇。隨著戲劇播映，林薇也在社群首度吐露對家族往事的心情。

父親林作賢成大愛劇原型，林薇重提家族悲劇。（翻攝自臉書）

林薇坦言，從小父母常告訴她「家裡的事我們知道就好」，擔心她若對外分享，會遭到同儕或師長的異樣眼光，甚至被貼上標籤，尤其在爺爺事件爆發、父親一度被誤會成「遺棄父親」的不孝子時，這份壓力更為沉重。她說，每當社會上有重大案件引發討論時，家族往事總被再次提及，「有人會說我們家是不是被詛咒，孩子好可憐」，即便無惡意，卻在父親心裡堆疊出難以抹去的愧疚感。直到某次錄影中，她才知道父親長年對她心懷歉疚，擔心這些經歷會帶給女兒傷害。

涂善存飾演長大後的大哥林作賢。（大愛提供）

然而林薇強調，她從不覺得丟臉，也不曾怪罪過父親。她反而感謝父母給予她最珍貴的民主與陪伴教育，「這是我絕不會想拿去交換的禮物」。雖然過去的夢魘仍讓她在半夜驚醒，但看著父母一次次面對人生挑戰，讓她學會「就算傷痕仍會隱隱作痛，也要把它當作勇敢向前的力量」。她回憶，父親曾因壓力大到想一躍而下，但最後選擇面對人生，學會原諒與放下，這份毅力更讓她身為女兒感到驕傲。

在育幼院的品秀，哭訴自己的不適應，兄姊團聚安慰著，全家也帶著笑容一起出去玩。（大愛提供）

林薇感性寫道：「這也是我們把故事分享給劇組的原因，希望透過戲劇帶給大家力量。」每次看《我們六個》前，她都得深吸一口氣，做好心理準備再按下播放鍵，卻也因此更加堅信「不管生活再難，我們一家都會勇敢地拼搏下去」。她最後引用劇中台詞對父親喊話：「你還有薇薇啊！」承諾無論人生挑戰再大，也要繼續攜手跨越。

