唱《Move On》喊掰！Offset想跟Cardi B要贍養費被嗆

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手Offset（Kiari Cephus）最新專輯《Kiari》壓軸曲《Move On》一出，外界立刻聽出端倪—這是他正式對Cardi B「說再見」的音樂宣言！他直白表達兩人之間的故事已經結束，他也準備好闔上這段轟轟烈烈的愛情篇章。他更透過美聯社傳達心境：「是時候繼續前進了，一切都結束了！」

Cardi B（左）與Offset真的離婚，Cardi B還在社群大罵Offset（美聯社）

這次Offset特地用本名推出專輯，就像在用音樂剖開最真實的自己，把和Cardi B的往事打包鎖進回憶裡。他強調：「這是為了和平地繼續前進。」連同3個孩子的家庭回憶，他也選擇留在那個舊篇章裡，直言：「那段時間很棒，但事情都已經過去了！」

Offset和Cardi B的愛情故事堪比八點檔！2017年兩人閃婚，2018年就因為Offset爆出偷吃風波傳出分手，2024年7月乾脆走上離婚之路。這段期間分分合合、愛恨交織，戲碼多到粉絲都快跟不上。如今雖然劃下句點，但Cardi B依舊火力全開，在社群上公開怒罵前夫。

更勁爆的是，Offset還被爆出想向Cardi B要贍養費，結果直接遭《The Breakfast Club》主持人毒舌開嗆：「如果一個男人跟女人要贍養費，就是在告訴大家，他很窮！」

