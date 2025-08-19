《母胎單身》第二季火熱招募！徐仁國、姜漢娜助攻脫單

徐仁國（左）、姜漢娜親自招募《母胎單身戀愛大作戰》第二季成員。（翻攝自Netflix IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix戀綜《母胎單身戀愛大作戰》自7月播出後廣受好評，官方今（19）宣布確定製作第二季，即日起招募出演者，凡是20至30歲、沒談過戀愛的「母單」們都能上網報名。

《母胎單身戀愛大作戰》聚焦戀愛手法生疏的男女，以各自步調完成人生首次的愛情羅曼史，吸引觀眾熱情支持；繼續擔任第二季導演的金露恩PD表示，「許多觀眾被出演者笨拙、不擅言詞的模樣打動，表示認同和支持」，期待第二季找來勇於挑戰初戀的出演者。

請繼續往下閱讀...

《母胎單身戀愛大作戰》第二季今起廣發英雄帖，包括徐仁國、姜漢娜、李恩智、Car, the garden皆會親自出面招募第二季嘉賓，眾人表示戀愛導師都會從旁協助，預告會替母單們全面大改造。

《母胎單身戀愛大作戰》宣布招募第二季新出演者。（翻攝自Netflix IG）

首季公開後，母單話題席捲台韓論壇，雖然距離播畢已過一段時間，各種評論仍不斷湧現；尤其徐仁國、姜漢娜等主持人的共鳴反應增添節目趣味，加上出演者外貌、內心出現變化，展現和其他戀愛真人秀不同的一面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法