金鍾國「LA女友」傳聞坐實？出道30年先選婚姻而非發片

〔記者鍾志均／綜合報導〕49歲韓星金鍾國昨（18）突拋震撼彈宣布結婚，新娘身分保密到家，不過根據他在綜藝節目中流傳「美國LA女友」似乎都是真的，韓網狂虧只有金鍾國本人自以為藏得很好。

金鍾國昨宣布結婚，新娘身分保密到家。（翻攝自IG）

金鍾國在結婚聲明中透露，重要的另一半曾「慢慢透露過」，粉絲揪出早在兩年前，金鍾國就曾暗示「有重要的人需要保護」，至於在出道滿30年之際，選擇完成終身大事，而非出專輯，被解讀是是人生抉擇的一大轉變。

在6月韓綜《我家的熊孩子》節目中，金鍾國被許卿煥點出「最近不是買房？」、「是在準備結婚房吧？」金鍾國嘴上表示「不要瞎說」，但又承認「總是得要準備好才能結婚吧」，態度並未堅決否認。

還有粉絲抓包許卿煥緊追不捨詢問「是要結婚喔，恭喜恭喜」，金鍾國則含糊說「別這樣，講什麼啦」，遭質疑一般會直接否認，而不是只說「別這樣」。

另外，韓星柳演錫曾在節目爆料金鍾國在「LA有女友」，甚至還有孩子，車太鉉則開玩笑補刀說「金鍾國今年就要當爺爺囉」，讓金鍾國苦笑應對。

事實上，金鍾國的「美國LA女友傳聞」傳了7年多，曾在《Running Man》被問為何常去美國，成員哈哈當時就開玩笑稱「因為女人、前女友、親生女兒」，金鍾國當時就幽默回應「是的，女兒要上大學了，在UCLA」，引發爆笑。

