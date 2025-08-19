晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖蒞臨！比爾蓋茲8月登韓綜《劉QUIZ》合體劉在錫

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將登上《劉Quiz》消息曝光後，引發外界熱議。（路透）微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將登上《劉Quiz》消息曝光後，引發外界熱議。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，邀請過無數大咖名人蒞臨分享人生經歷。而電視台tvN 18日重磅宣布微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將會登上本月份《劉Quiz ON THE BLOCK》，消息曝光後引發外界熱議。

比爾蓋茲昨（18日）被韓媒報導，將會登上本月份韓國綜藝《劉Quiz ON THE BLOCK》，並與主持人劉在錫同框，節目也預計於本月內播出，確切日期尚未公開，CJ ENM經營領導南承勇（音譯）也表示：「《劉QUIZ ON THE BLOCK》是一檔、透過各種不同人物的故事，尊重所有人生價值，傳達人類尊嚴與彼此理解的節目，這點與蓋茲基金會『所有生命都具有同等價值』的概念不謀而合，雙方也因此產生了共鳴。」

《劉QUIZ ON THE BLOCK》由南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持。（圖／翻攝自tvN）《劉QUIZ ON THE BLOCK》由南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持。（圖／翻攝自tvN）

比爾蓋茲罕見登上綜藝節目引發熱議，作為微軟共同創辦人，他是開啟個人電腦時代的數位革命設計者，時隔三年再次訪韓，據悉，這次是透過與韓國企業的合作，推動疫苗在低收入國家的普及。比爾蓋茲接受王牌主持人劉在錫的訪問，與節目會擦出什麼火花引發期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中