大咖蒞臨！比爾蓋茲8月登韓綜《劉QUIZ》合體劉在錫

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將登上《劉Quiz》消息曝光後，引發外界熱議。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，邀請過無數大咖名人蒞臨分享人生經歷。而電視台tvN 18日重磅宣布微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將會登上本月份《劉Quiz ON THE BLOCK》，消息曝光後引發外界熱議。

比爾蓋茲昨（18日）被韓媒報導，將會登上本月份韓國綜藝《劉Quiz ON THE BLOCK》，並與主持人劉在錫同框，節目也預計於本月內播出，確切日期尚未公開，CJ ENM經營領導南承勇（音譯）也表示：「《劉QUIZ ON THE BLOCK》是一檔、透過各種不同人物的故事，尊重所有人生價值，傳達人類尊嚴與彼此理解的節目，這點與蓋茲基金會『所有生命都具有同等價值』的概念不謀而合，雙方也因此產生了共鳴。」

請繼續往下閱讀...

《劉QUIZ ON THE BLOCK》由南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持。（圖／翻攝自tvN）

比爾蓋茲罕見登上綜藝節目引發熱議，作為微軟共同創辦人，他是開啟個人電腦時代的數位革命設計者，時隔三年再次訪韓，據悉，這次是透過與韓國企業的合作，推動疫苗在低收入國家的普及。比爾蓋茲接受王牌主持人劉在錫的訪問，與節目會擦出什麼火花引發期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法